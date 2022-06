Ca la noi, la nimeni – Înfometarea României, înfometarea lumii!

Motto: „Omul trebuie să aibă și prieteni și dușmani. Prietenii îl învață ce trebuie să facă, iar dușmanii îl obligă să facă ce trebuie.” – Nicolae Iorga

Scriam mai zilele trecute cum actualul ministru de Externe al Italiei aprecia că Europa și lumea se află deja în Războiul pâinii. Mai precis, într-un război pentru pâine, adică pentru pâinea noastră cea de toate zilele. Nu-i nicio surpriză că invazia Armatei Roșii a Țarului Putin asupra Ucrainei are ca principal scop distrugerea, oraș cu oraș, localitate cu localitate, a țării invadate de acela care se compară cu Țarul Petru cel Mare, făuritorul Marii Rusii.

Vrem, nu vrem efectele războiului de la granițele României se resimt acut și la noi. În creșterea prețurilor și deci a inflației ce a ajuns la 15%. Față de măsurile ferme luate de guvernele Poloniei și Ungariei, GuWernerul Meu – condus de generalul în rezervă Nicolae Ciucă – nu a găsit soluții pentru micșorarea prețurilor la combustibil. Așa că, atât prețul la benzină cât și prețul motorinei la pompă sunt, deocamdată, în continuă creștere!

Lucrările agricole de primăvară le-au adus fermierilor costuri mai mari, iar îngrășămintele chimice – asigurate în procent de 50% din producția AZOMUREȘ – sunt aduse în marea lor majoritate din importuri și la prețuri extrem de mari.

Colac peste pupăză, nici vremea nu-i ajută pe agricultori. Numai în primele două săpătămâni, Agenția Națională de Meteorologie a anunțat peste 160 de atenționări de vreme rea. Cu ploi torențiale, cu vijelii și cu grindină care-au afectat atât culturile agricole: legumicultura, dar și culturile de grâu și cele de porumb.

Cum spuneam, din cauza prețurilor mari la gazul metan și cel de la energie electrică, AZOMUREȘ – principalul producător de îngrășăminte chimice autohton – și-a suspendat activitatea. E drept, România nu avea relații comerciale cu Federația Rusă, dar o mare parte din îngrășămintele chimice folosite în agricultura românească și ca fertilizatori proveneau din Ucraina. Ceea ce nu mai este posibil acum!

Prin seturile de măsuri economice ale Uniunii Europene sunt interzise relațiile comerciale cu Federația Rusă, iar cele cu Ucraina sunt îngreunate. Pe de o parte, orașele port ale Ucrainei au fost distruse, precum Mariupolul, iar Odesa și Izmail sunt blocate. De minele instalate pentru propria apărare de către viteaza armată ucraineană ori de blocada și bombardamentele Armatei Roșii a lui Putin. În vremea aceasta, soldații Rusiei fură grânele și porumbul din silozurile Ucrainei spre a le vinde ilegal Siriei ori altor state din Orientul Mijlociu.

ION PREDOȘANU

P.S. ZERO LEI PENTRU AGRICULTURĂ ÎN PNRR! Ciudat, deși PNRR-ul este creația sută la sută a fostului ministru USR-ist Cristian Ghinea, Drulă – actualui prețedinte al USR (Uniunea Sabotați România) dă vina pe PNL pentru faptul că Agricultura are ZERO lei prevăzuți în PNRR!! (Ion Predoșanu)