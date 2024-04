Basic, iritat după primul meci cu Focșani: ,,Nimeni nu este deasupra clubului”

Victoria pe care CSM Târgu Jiu a obținut-o în primul meci al seriei cu CSM Focșani, 92-78, nu l-a făcut pe antrenorul Kresimir Basic să-și menajeze elevii. Gorjenii au început extrem de slab partida din Sala Sporturilor, apărarea a fost inexistentă, iar apatia din faza ofensivă a completat tabloul care a dus la un scor pe care puțini îl anticipau la pauză, 41-55. Cu cuțitul la os și, probabil, muștruluiți serios la vestiare, gazdele au preluat rapid inițiativa și au câștigat detașat perioadele de joc rămase. Pe sferturi, repriza secundă s-a încheiat 27-12, 24-11. Înfrângerea nu a fost singura veste proastă pentru vrânceni. Derryck Andre Thornton s-a accidentat în partea a doua a confruntării și nu a mai revenit pe parchet. ,,Cel mai important lucru este că am obținut o victorie după acea deziluzie cu Galați. Din păcate, jucătorii erau altundeva, nu în sala de baschet, pregătiți pentru meci, dar am reglat asta la pauză. Trebuie să înțeleagă faptul că nimeni nu este deasupra clubului, nici antrenorii. Le-am spus că trebuie să lupte pentru club, pentru suporteri. Sperăm ca la meciul următor să intrăm cu o atitudine mult mai bună ca astăzi și toata lumea să fie pe aceeași lungime de undă. Este foarte important să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat în prima repriză. Toată lumea trebuie să fie focusată, la meci, să uite problemele personale sau alte gânduri și să lupte până în ultimul minut. Sezonul trebuie să se termine într-un mod bun. De asta ne consumăm. La Galați, am făcut tot ceea ce a depins de noi la meciul patru, trei sferturi am făcut un meci bun, dar în ultimul sfert am dat cu piciorul la tot. Că se va termina repede sau mai târziu, trebuie să se termine într-un mod bun”, a declarat Basic după această confruntare. Arsenije Vuckovic a reușit 21 de puncte, 10 recuperări și 6 pase decisive, fiind cel mai bun jucător de pe parchet. Extrema de forță David Antonescu vrea ca trupa gorjeană să înceapă meciul doi mult mai determinată.

Partida se dispută în această seară, de la ora 19.00, în Sala Sporturilor din municipiu. ,,Am început ezitant, s-a văzut că nu aveam motivația sau nu aveam atitudinea care a trebuit la început și i-am lăsat să bage niște aruncări deschise, să-și intre în ritm. Sunt jucători talentați, jucători care pot să dea puncte și e greu să te ții după ei până nu faci o schimbare. La pauză, schimbarea s-a produs și am intrat cu altă atitudine. S-a văzut clar, am revenit foarte repede și am preluat conducerea. Ne-am dat seama că nu putem să lăsăm o echipă mai slab cotată decât noi să facă ce vrea pe terenul nostru. Personal, eu joc fiecare meci ca pe o finală. Încerc să joc cât mai bine pot și sper că fiecare vrea același lucru. Când joci unu-la-unu în apărare, mândria trebuie să fie cea care primează. Să nu lași pe nimeni să treacă de tine, chiar dacă faultezi, chiar dacă nu. La început am ezitat foarte mult în apărare și în atac, i-am lăsat să își facă jocul. În meciul doi, sper să intrăm tare din prima. Am arătat în repriza a doua că se poate și că suntem superiori. Dacă avem atitudine bună, chiar putem să jucăm foarte bine și foarte frumos, cu joc fluent, cu tranziție, cu apărare bună și sper să începem așa. Trebuie să fim mai agresivi per total, să furăm mai multe mingi”, a spus Antonescu.

CSM Târgu Jiu: Andrei Bărăgan 3p, Dimitrius Underwood 20p, David Antonescu 10p, Noam Weinberg, Milan Luzaic 7p, Ethan Wright 21p, Camil Berculescu 5p, Cameron Oluytan 3p, Jalen Dupree 2p, Adrian Vaida, Arsenije Vuckovic 21p, Flavius Toropu. Antrenor principal: Kresimir Basic. Antrenor secund: Alexandru Gliga. Alin Drondoie (kinetoterapeut), Patrick Toma (preparator fizic). Claudiu Alionescu – director tehnic.

Cătălin Pasăre