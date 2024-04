Se fac noi înscrieri în programul ”Dăm Click pe România”!

Asociația Ateliere Fără Frontiere a demarat săptămâna trecută noul apel de proiecte „Dăm Click pe România” prin care sunt donate anual 4.000 de calculatoare recondiționate în atelierul educlick de către persoane aflate în dificultate pentru instituțiile de învățământ și asociațiile din întreaga țară.

Școlile, liceele sau grădinițele care doresc să participe la proiect se pot înscrie prin formularul de aplicare disponibil pe www.educlick.ro, site-ul platformei de donații al asociației Ateliere Fără Frontiere. Înscrierea este deschisă și asociațiilor non-profit sau instituțiilor sociale care propun soluții în ceea ce privește educația digitală pentru tinerii aflați în zone marginalizate ale țării, precum și organizațiilor ce sprijină în această perioadă persoanele refugiate care vin din Ucraina ca urmare a conflictului militar din regiune.

Înscrierea are loc până pe 12 mai, inclusiv, iar câștigătorii vor fi anunțați pe 20 mai, după ce toate proiectele înscrise vor trece printr-o etapă de jurizare. Lista finală a laureaților va fi publicată pe site-ul educlick.ro. ”Dăm Click pe România” vine în sprijinul școlilor și copiilor din zone rurale sau urbane marginalizate pentru care tranziția digitală din ultimii ani a scos la suprafață un adevăr pe care datele statistice îl subliniau de mult timp: lipsa de infrastructură digitală din școlii, care inevitabil duce la copii care nu dețin abilități de bază în folosirea calculatorului.

Programul ”Dăm Click pe România” are un impact benefic și asupra mediului înconjurător, nu doar asupra educației digitale. Pregătind pentru reutilizare 4.000 de echipamente IT pe an, se evită emiterea a 2.273.475 kg. de CO2 în atmosferă. În cei 16 de activitate, asociația și partenerii săi au donat peste 30.000 de calculatoare către mai bine de 3.000 de școli din România, ajungând astfel la peste 500.000 de elevi și profesori beneficiari.

I.M.