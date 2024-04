Ca la noi, la nimeni – Nicușor Dan, în rolul hoțului ce strigă hoții!

Motto: „Într-un climat dominat de cultul banului și de egoism feroce, realizarea unor mari idealuri naționale devine imposibilă.” – Valeriu Butulescu

Sunt momente în care primarul general al Capitalei, individul Nicușor Dan, râde. Dar nu este râsul lui. Are atâtea belele pe cap, belele pe care și le-a făcut singur singurel, încât rolul de curcă plouată cu o pălărie luată de la obiecte aruncate sau pierdute îl prinde foarte bine. Deși, să recunoaștem, în precampanie electorală pentru un nou mandat, așa cum și-ar dori el vrea să arate ca un domn și a renunțat la pălăria de curcă plouată.

DISPERAREA LUI NICUȘOR DAN. Instanța a decis că instituția primarului general nu are ce să caute în procesele persoanei fizice Nicușor Dan, de contestare a amenzilor primite de la Inspectoratul de Stat în Construcții (ICS). Primarul general al Capitalei este disperat să reușească revizuirea unei hotărâri judecătorești prin care Tribunalul București a decis că nu poate avea calitatea procesuală activă, ca instituție, într-un litigiu care privește persoana fizică Nicușor Dan.

Este vorba de unul din zecile de procese pe care Nicușor Dan le-a deschis pentru a contesta tot atâtea amenzi primite de la Inspectoratul de Stat în Construcții. Cel puțin una dintre aceste amenzi s-a dovedit, de către ANI, că a fost plătită pentru Nicușor Dan din banii Primăriei Capitalei, iar procesul-verbal de amendă a fost contestat în instanță prin acte întocmite de Direcția Juridică a Primăriei Capitalei. Din acest motiv, ANI a sesizat Parchetul General, pentru a-l cerceta penal pe Nicușor Dan pentru abuz în serviciu.

Încă din luna februarie a anului trecut, Agenția Națională de Integritate l-a dat pe Nicușor Dan pe mâna Parchetului General pentru faptul că acesta a achitat o amendă contravențională primită de la Inspectoratul de Stat în Construcții din fondurile Primăriei capitalei, cu toate că amenda nu a fost emisă pe numele persoanei juridice Primarul General al Municipiului București, ci pe numele persoanei fizice Nicușor Dan.

NICUȘOR DAN CENTREAZĂ ȘI TOT EL DĂ CU CAPUL (DE PEREȚI). Mai mult, inspectorii de integritate au sesizat Parchetul și pentru că documentele prin care persoana fizică Nicușor Dan a contestat în instanță procesul-verbal prin care persoana fizică Nicușor Dan a contestat în instanță procesul-verbal de amendă au fost întocmite și depuse de către Direcția Juridică din Primăria Capitalei, Nicușor Dan semnând aceste documente, distinct, atât ca persoană fizică, cât și ca primar general.

SITUAȚIE DISPERATĂ PENTRU NICUȘOR DAN. La începutul acestei luni, a fost deschis un nou proces. Situația în care Nicușor Dan se găsește, din acest punct de vedere, pare a fi una disperată pentru candidatul Alianței Dreapta Unită la alegerile pentru Primăria Municipiului București, din 9 iunie 2024, lucru dovedit de faptul că, pe rolul Tribunalului București există, din 5 aprilie 2024, un nou proces prin care Nicușor Dan cere revizuirea unei hotărâri definitive pronunțate de Tribunalul București în luna martie a acestui an.

Este vorba despre dosarul 11156/3/2024, înregistrat la începutul acestei luni pe rolul Secției a II-a de Contencios Administrativ și Fiscal, în care Nicușor Dan cere revizuirea hotărârii pronunțate în dosarul 9397/302/2022, în legătură cu o cauză care a privit anularea unui proces-verbal de contravenție.

Cu toate acestea, decizia Tribunalului București este definitivă.

Ulterior, a fost înregistrat un apel împotriva acestei hotărâri, la Tribunalul București, instanță care, la data de 15 martie 2024, i-a dat lui Nicușor Dan lovitura de grație.

Numai că, ce să vezi, Nicușor Dan a acționat în această manieră în nu mai puțin de 79 de dosare, pe care le-a deschis pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 din București și pe rolul Tribunalului București, începând cu anul 2021, până în 2024, toate vizând anularea proceselor verbale de amendă emise pe numele său de către Inspectoratul de Stat în Construcții.

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI MENȚINE LATURA PENALĂ A RAPORTULUI ANI! Și apoi, latura penală a raportului ANI a fost menținută de Curtea de Apel București. Și dacă-i place să i se spună matematician, putem încheia aceste simple note cu zicerea latinească „quod erat demonstrandum”!

ION PREDOȘANU