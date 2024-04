Un tânăr de 27 de ani candidează la Primăria Dănești

Candidatul PSD la Primăria Dănești este Silviu Filip care, la 27 de ani, intră în cursa pentru fotoliul de primar, au anunțat social-democrații.

Acesta este inginer de profesie, angajat în cadrul Primăriei Dănești și a contribuit la dezvoltarea comunei, împreună primarul Mădălin Paliță, alături de care va face echipă pe mai departe, precizează PSD Gorj într-un comunicat de presă. ,,Faptul că, am avut prilejul să fac parte dintr-o echipă axată pe dezvoltare, am fost în mijlocul oamenilor și știu ce nevoi au și ce își doresc, reprezintă cel mai important avantaj pe care îl am: cetățenii mă susțin pe mine și eu pe ei! Partidul Social-Democrat mi-a oferit o șansă unică, aceea de a fi cel mai tânăr primar din Gorj și așa va fi!” a declarat acesta.

M.C.H.