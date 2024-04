Cu cel puțin doi ani ar trebui decalate termenele de închidere a CEO

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, spune că instituția lucrează la un act normativ pentru introducerea rezervei de capacitate, un mecanism prin care ar urma să fie plătită disponibilitatea unor grupuri energetice pentru ca acestea să producă atunci când e nevoie de ele. Ar fi o ,,soluție pe termen puțin mai lung” pentru energia electrică produsă din cărbune.

,,După discuțiile pe care le-am avut cu sindicatul și mai ales cu conducerea executivă a Complexului Energetic Oltenia, concluzia a fost că avem nevoie de acest mecanism, al rezervei de capacitate. Știți cum funcționează. Asta înseamnă să fii cu arma la picior și să poți să pornești grupuri energetice în momentul în care este nevoie de ele”, a declarat ministrul Energiei, pentru Economica.net.

,,Nu suntem singura țară care a făcut asta și, pentru Complexul Energetic Oltenia și poate și pentru Valea Jiului, aceasta poate fi o soluție pe un termen puțin mai lung, în contextul în care vorbim și despre ceea ce-mi doresc: să decalăm și termenele de închidere, cel puțin la Complexul Energetic Oltenia, cel puțin cu cât s-au întârziat proiectele pe gaze, un an și jumătate – doi ani”, a mai spus ministrul Energiei.

Cărbunele, din ce în ce mai redus în mix

Anul trecut, centralele de cărbune ale CE Oltenia, companie aflată într-un proces de restructurare convenit cu Comisia Europeană, au mai contribuit cu 11% la producția națională de energie electrică. În zilele de week-end de când a venit primăvara, când prețurile dun piața spot sunt mici sau chiar negative și, la fel, și consumul din rețele este mai mic, cărbunele a ajuns să funcționeze și la sub 400 MW, în mai multe rânduri din această lună. CE Oltenia are operaționale patru grupuri de 330 MW la Rovinari și Turceni, iar un grup este în oprit în rezervă tehnică, putând fi pornit doar în anumite condiții la dispoziția Ministerului Energiei. Noul Complex Valea Jiului mai are operațional un singur grup de 150 MW, pe huilă, la termocentrala Paroșeni.

M.C.H.