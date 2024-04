Ca la noi, la nimeni – Alianța PSD-PNL în căutarea unui candidat comun!

Motto: „În România, lingușirea și hoția sunt virtuți, iar munca și talentul – demne de compătimit.” – Ion Luca Caragiale

Mi-am pierdut vremea și răbdarea tot așteptând ca ședința Alianței PSD-PNL de luni să decidă asupra viitorului candidat comun la Primăria Generală a Capitalei. Pentru ca abia într-un târziu să-mi aduc aminte că Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, afirmase mai zilele trecute că abia în cursul acestei săptămâni vor fi în stare să-l anunțe pe viitorul candidat al Alianței PSD-PNL la Primăria Generală a Bucureștilor.

INCAPACITATEA ALIANȚEI PSD-PNL. Oricum, aceeași Alianță PSD-PNL n-a fost capabilă să găsească până mai ieri un candidat comun, chiar dacă alianța reprezintă două dintre cele mai mari partide din România. Ba, mai mult, la un moment dat, Partidul Social Democrat se arăta dispus în a-l susține pe Cristian Popescu-Piedone, președintele PUSL, cel cotat cel mai bine în sondaje.

Apropierea de Cristian Popescu-Piedone nu s-a produs, probabil, și din pricina opiniilor divergente ale pretinsului Partid Național Liberal. Cu care este destul de greu să se înțeleagă cineva. Nu de alta, dar mă pufnește râsul când îl aud pe Lucian Bode, secretar general al pretinsului PNL că ei sunt mari și tari și că n-ar fi la remorca PSD. Oare chiar a uitat fostul șef al milițienilor din România cum Guvernul PNL a căzut la moțiune de cenzură și numai mâna întinsă de Partidul Social Democrat i-a ajutat să rămână la guvernare. Evident, într-o coaliție nițel contra naturii, între centru-stânga și dreapta pe care pretind că o reprezintă pretinșii liberali. Alții decât bezmeticii de sub cârma lui Orban Ludovic, cel care-a înființat un partiduleț de strânsură și scursură numit Forța Dreptei.

CAMPANII ELECTORALE DE DOI LEI. Cam așa ar putea fi numite ieșirile din decor, am putea zice, inclusiv ale lui Cristian Popescu-Piedone și Nicușor (Plicușor/Mucușor) Dan. Cum spuneam, campania electorală pentru ocuparea funcției de primar general al Capitalei are un nivel destul de jos. Dar încă nu josnic. Campania pentru Primăria Generală a Bucureștilor se intensifică, la vârf, datorită ieșirilor din decor ale celor doi candidați aflați, deocamdată, în fruntea sondajelor. Iar mesajele principalilor candidați ne-ar arăta intensificarea campaniei. Mai ales prin mesajele sau prin intermediul textelot de pe tricourile acestora.

GAFĂ MARCA PIEDONE: „ȘI EU SUNT INTERLOP”. Cristian Popescu-Piedone (PUSL), vineri, la depunerea candidaturii sale a găsit de cuviință să îmbrace un tricou pe care scria: „Și eu sunt interlop”. Deloc isteț, dar puturos, până peste poate, în cei aproape patru ani de mandat de primar general al Capitalei, Nicușor Dan (susținut de Alianța Dreapta Unită) i-a dat o replică peste așteptări: „#ȘtimToți”, într-o acțiune similară cu cea a celui care se crede mult prea isteț pentru vremea noastră – fostul și actualul turnător dinainte de Marea Învălmășeală din Decembrie 1989, dar și în zilele noastre când își aranjează în funcții publice toată familia, toți nepoții și pe soțiile acestora – Cristian Popescu-Piedone.

UITE CANDIDATUL, NU E CANDIDATUL ALIANȚEI PSD-PNL. Orgolioșii de la pretinsul PNL i-au scos în față pe Sebastian Burduja, care-a mai pierdut odată alegerile pentru Primăria Generală a Bucureștilor. Oricum nu are experiență administrativă de niciun fel, la fel cum nu are nici uneori spurcatul la gură de Rareș Bogdan. El se dă așa de mare încât zice că va candida la Capitală! Dar, cică, nu știe le care Capitală. La Roma, la Madrid și o ia mai departe, cu încercări de ironii, chiar pe miriște. El se crede mult prea Mare pentru un amărât de București, deși funcția i-ar surâde întrucât se visează Președintele României, în virtutea nu știu căror calități. Poate a prieteniei sale cu Klaus Werner Iohannis!

O anchetă printre sociologi, realizată de cotidianul “Adevărul” o dă ca având cele mai mari șanse de a redeveni primar general al Bucureștilor pe Gabriele Firea. Dar, vezi Doamne, n-o vrea nici Marcel Ciolacu și nici SRI!

ION PREDOȘANU