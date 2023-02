Sute de persoane evacuate în Valea Jiului din cauza cutremurelor din Gorj!

Viața câtorva sute de oameni din Aninoasa, județul Hunedoara, se va schimba complet în urma cutremurelor din ultima vreme din Gorj. Aceștia locuiesc în blocuri vechi de mai bine de un secol, care nu au fost niciodată reabilitate sau consolidate și care acum au devenit un real pericol pentru că riscă să cadă peste oameni.

Mișcările seismice din zona Runcu – Peștișani se resimt foarte bine și pe cealaltă parte a versanților, în Valea Jiului, unde oamenii sunt la fel de speriați ca și în Gorj. Cei din zona „Colonie”, din Aninoasa, spun că au ajuns să pună propte la tavan pentru a nu pica peste ei. Cu toate acestea, ieri, când au venit autoritățile să le pună în vedere evacuarea, mai toți au spus că nu se vor muta și că își asumă riscurile, deși 170 de containere modulare folosite pentru sinistrați sunt deja în drum spre Valea Jiului. De la prefectul județului la primarul orașului, la funcționari publici și numeroși jandarmi și polițiști și pompieri militari, cu toții au încercat să îi convingă pe oameni să plece din clădirile insalubre. Nici vorbă însă ca oamenii să se dea mutați, deși recunosc pericolul la care sunt expuși. „E nuu plec, eu sunt văduvă din 2016 și nu plec nicăieri, eu am proprietatea mea aici, am investit, am cumpărat.

Stau aici indiferent ce ar fi, că și așa sunt bolnavă”, i-a spus o localnică prefectului de Hunedoara care a încercat să convingă oamenii că e mult mai sigur pentru ei să nu mai stea în acele blocuri. „Și unde să mă duc? În containerele lor în niciun caz. Am muncit atât ca să îmi aranjez și eu două camere, am avut soțul care a murit cu cancer, am cheltuit o groază de bani pe treaba asta și nu mai am putere s-o iau de la capăt. Am fost la copii în Vulcan când a fost cutremurul ăla al mare de 5,7. Păi nici nu vreau să vă spun cum a făcut blocul cu noi. Astea mai mici le simțim și noi aici, dar sperăm să ne ajute Dumnezeu să trecem peste ele. Nu plec nicăieri”, a mai spus femeia. Oamenii le-au reproșat reprezentanților administrației că politicienii stau la București pe salarii mari și pensii nesimțite, iar de soarta lor nu s-au interesat niciodată până acum, așa că nu mai cred nimic din ceea ce le spun cei care le bat la ușă. „Stau aici din 1977 și n-am văzut pe nimeni să se intereseze de soarta noastră. Cei de la București au pensii și salarii de sute de milioane și noi trăim cu 1000 de lei. Ce palate au ei și cum stăm noi. De ce nu le-au reparat până acum, că sunt blocurile primăriei? Acum ne vor da afară de aici și după aia în containere or să ne uite”, i-a spus o bătrână prefectului din județul vecin. Acesta a încercat, la rândul său, să le spună oamenilor că seria cutremurelor continuă în Gorj și că oricând pot avea de suferit dacă se produce o mișcare seismică mai mare. Oamenii au semnat însă liniștiți declarații pe propria răspundere că nu vor să se mute și că își asumă consecințele, deși prefectul Călin Petru Marian a dat asigurări că pe stadionul din oraș pot fi amplasate destul de repede cele 170 de containere modulare de care oamenii ar avea nevoie pentru a nu mai fi în pericol. „În câteva ore putem să aducem 15 containere care sunt în județul Hunedoara. Din vremea pandemiei toate sunt la spitale, le-am identificat, în maxim 4 – 5 ore le putem pune”, a spus prefectul.

Acesta a explicat și că discuțiile cu oamenii sunt tocmai pentru a le afla opiniile și a încerca să îi convingă de faptul că e mai bine să nu mai stea în blocurile șubrede.

Pentru localnici nu există însă deocamdată argumente care să îi convingă să plece din casele lor. „Eu aici m-am născut, aici m-am căsătorit, am trăit aici de 66 de ani și tot cred că aici e mai bine decât unde vor ei să ne ducă. N-am încredere în vorbele lor. Sâmbătă s-o strâmbat tavanul și mai avea un pic să pice de tot, atunci am apelat la domnul primar care a venit personal și a sărit să îi ajute pe băieții mei ca să fixeze niște grinzi. Nu zic, a fost săritor domnul primar și așa am rămas cu tavanul nepicat, dar dacă vine un cutremur mai mare sigur se va duce. Acum așteptăm să vedem ce-o mai fi, sperăm să se potolească lucrurile acolo în Gorj și să putem sta mai departe aici. Atunci poate s-or apuca autoritățile să repare blocurile fără să mai fie nevoie să ne ducă să dormim pe stadion, că numai de asta nu avesesem parte în viața asta”, a spus o pensionară din Aninoasa pe care autoritățile nu au convins-o să plece din camera în care locuiește împreună cu soțul său de zeci de ani.

Gelu Ionescu