Reacția lui Romanescu după ce a primit 1000 de lei de la Ministerul Culturii pentru Brâncuși!

Ministerul Culturii a alocat la începutul acestei luni 1000 de lei pentru întreținerea ansamblului brâncușian de la Târgu-Jiu, suma fiind una derizorie. Tot 1000 de lei a fost alocată și pentru consolidarea și restaurarea podului Ferdinand, fără a se menționa dacă e vorba de partea de pod care face legătura cu Insulița de pe Jiu sau cu celelalte două bucăți din vechiul pod care zac de ani de zile prin boscheții de pe malul Jiului.

Acestea sunt singurele sume alocate de minister la nivel de județ, primarul Marcel Romanescu fiind de părere că banii îi vor fi suficienți cel mult pentru a purta corespondența cu instituțiile de la București. „E foarte, foarte puțin, e o sumă foarte mică. Nu putem discuta de această sumă ca fiind una care ne-ar putea ajuta ca autoritate publică locală pentru ansamblul brâncușian. Șansa noastră e legată de faptul că am putut accesa pe fonduri europene partea de proiectare și s-a și finalizat partea de proiectare pentru Parcul Central – Aleea Scaunelor cu operele brâncușiene. În plus, după ce vor fi deschise axele de finanțare pe exercițiul financiar 2020 – 2027 să putem depune proiectul pentru reabilitarea în totalitate a ceea ce înseamnă obiectivele și Aleea Scaunelor. Nu vorbim de Grădina Publică pentru că în acest moment Grădina Publică o avem pe un alt proiect cu finanțare europeană pentru amenajare peisagistică. Suma, din punctul meu de vedere, măcar putea să rămână în bugetul Ministerului Culturii pentru că nu ne poate ajuta prea mult în ceea ce ne-am propus noi ca să realizăm la Târgu-Jiu”. Edilul e de părere că o parte din vină pentru alocarea unei astfel de sume o poartă și fosta conducere a Centrului de Promovare și Conservare „Constantin Brâncuși”, care a și fost schimbată de câteva săptămâni. „Cred că, în primul rând, e o problemă a celor care au coordonat Centrul de Promovare și Conservare „Constantin Brâncuși”. Și ministerul finanțează în funcție de eforturile pe care le faci tu ca și centru care ai în administrare operele brâncușiene. Nu știu care a fost relația pe care a avut-o dl Strâmbulescu cu reprezentanții Ministerului Culturii și cu cei ai Institutului Național al Patrimoniului, dar cred că și solicitarea dumnealui nu a fost tocmai în regulă dacă am ajuns să primim doar 1000 de lei pentru ceea ce vrem să facem în Parcul Central. Cu banii aceștia cred că putem face corespondența cu instituțiile abilitate pentru că dacă trimitem corespondență la 30 de instituții atunci când vom aproba proiectele cu fonduri europene cred că ne vor ajunge cei 1000 de lei alocați de Ministerul Culturii pentru această perioadă. Necesarul pentru partea de proiectare este evaluată în acest moment la 1,2 milioane lei. E o sumă foarte mare pe care am accesat-o pe fonduri europene și, spre bucuria noastră, am și semnat contractul. S-a prezentat la licitație o societate care sperăm să facă lucruri extraordinare pe acest proiect pentru viitoarele axe de finanțare”, a declarat edilul. Turiștii prezenți prin parcurile cu operele brâncușiene, dar și localnicii, nu au deloc o părere bună despre situația relatată. Oamenii au rămas uimiți când au aflat despre cei 1000 de lei alocați de Ministerul Culturii. „Cu banii ăștia nu te duci nici la o nuntă. E pentru tot anul sau pentru ceva anume, că dacă e pentru tot anul mi se pare penibil rău. Am ajuns rău de tot dacă doar atât dăm pentru Brâncuși. Eu vin de la Petroșani, sunt în trecere pe aici, vin dintr-o zonă și mai săracă, dar cu 1000 de lei mori de foame, dar apoi să ai grijă de operele astea un an de zile”, a spus o turistă venită din Valea Jiului. Un brașovean a comentat și el în termeni nu tocmai favorabili. „Suma de 1000 de lei mi se pare nu mică, ci foarte, foarte mică. Parcurile astea sunt frumoase și merită întreținute și vizitate, mai ales pentru cine nu a ajuns pe aici. Și eu cu prietena mea sunt aici pentru prima dată și ne place locul și tocmai de aceea spun că 1000 de lei e ridicol de puțin. Cine nu a ajuns pe aici merită să vină. În privința banilor, cu 1000 de lei nici un angajat nu îl mai poți plăti, dar să întreții ceea ce e aici la Târgu-Jiu”, a comentat turistul.

Gelu Ionescu