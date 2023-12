Radu Miruță, USR: România este țara cu cea mai mică alocare din UE pentru cercetare

Deputatul Radu Miruță, lider al USR Gorj, arată că România este țara cu cea mai mică alocare din UE pentru cercetare, ”dar ministrul o visează lider regional în tehnologiile viitorului”

Parlamentarul este membru în Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor și îl acuză pe ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării că nu face nimic pentru ca România să nu mai fie codașă în Uniunea Europeană în ceea ce privește alocările din PIB pentru cercetare. În schimb, ministrul Bogdan Ivan visează ca România să devină lider regional și să intre în top 10 mondial în domeniul tehnologiilor viitorului.

„Ministrul Digitalizării, sociologul cu doctoratul retras Bogdan Ivan, declară că visul domniei sale este ca România să devină lider în regiune în tehnologiile viitorului. Fonfleuri de băiat al PSD-istului Dâncu. Poți visa ca cetățean de rând, plătitor de taxe și impozite, poți visa ca inginer în tehnologia viitorului că țara ta își va atinge potențialul la un moment dat, dar ca ministru ești printre singurii care poți și ai obligația să acționezi. Asta după ce – și dacă – pricepi despre ce este vorba, unde sunt problemele și prezinți soluțiile”, declară deputatul USR Radu Miruță.

Dincolo de vise, România este țara cu cea mai mică alocare din PIB din Uniunea Europeană pentru cercetare: 0,12% din PIB. Adică, jumătate din cât alocă Bulgaria și cam a șaptea parte din media Uniunii.

România se află pe ultimul loc din Uniunea Europeană și la gradul de digitalizare. Dacă ar reuși să ajungă măcar media indexului de digitalizare din UE, ar genera o creștere a PIB cu 7%, în condițiile în care tot sistemul de educație consumă 3% din PIB.

„Pentru prima oară în istoria sa, datorită PNRR, România are și banii pentru digitalizarea țării cu tehnologiile viitorului. Și, cu toate acestea, România bate pasul pe loc, ajungând rar să implementeze cu întârziere tehnologii deja depășite. Pentru Guvernul României, cloud-ul guvernamental încă are semnificația unui nor cenușiu, ca cel pe care îl desenează, cu acuarele, copiii în primii ani de școala. Nimic mai mult înspre a conecta electronic instituțiile acestui stat pe niște autostrăzi digitale”, precizează deputatul USR.