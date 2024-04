Elevii au dansat și au îmbrăcat costume „mișto”, de Ziua Romilor

Un grup de elevi de la Școala Gimnazială “Ecaterina Teodoroiu” a participat, vinerea trecută, la spectacolul prilejuit cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, ce a adunat pe Insulița Jiului târgujieni curioși, dar și fascinați de cultura autentică a romilor.

O scenă în aer liber a fost amenajată, vineri după-amiaza, pe Insulița Jiului, unde a avut loc un spectacol de dansuri specifice etniei rome. Pe scenă au urcat și elevi ai Școlii Gimnaziale “Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu, care au oferit comunității de romi și nu numai, o reprezentație de dansuri și asta, cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, eveniment sărbătorit, an de an, în luna aprilie.

Spectacolul nu a dezamăgit așteptările, elevi ai școlii au îmbrăcat costume tradiționale rome și, pe muzică de același tip, au intrat pe scenă cu entuziasm și au prezentat celor aflați pe Insuliță momente ce au ilustrat câteva clipe din viața romilor. Au dansat cu patimă, au jucat după regulile țigănești, au zâmbit și nu și-au scăpat perechea din ochi. Cămășile elegante îmbrăcate de băieți, cât și nelipsitele pălării, fustele ample, viu colorate, purtate cu grație de fetele oacheșe, precum și mulțimea accesoriilor ce le-au însoțit, au atras imediat privirile târgujienilor. Iar, muzica ritmată, sunetele produse de la zalele prinse la brâu, chiuitul și pocnitul din degete al băieților, au reușit să trezească pofta de dans și printre spectatori.

Pentru elevi a fost o săptămână de repetiții, sub îndrumarea învățătoarei Crina Minulescu, sunt copii care au în suflet muzica și frumosul, pe care îi felicităm pentru strădania lor și pentru că au reușit să ne ofere momente deosebite.

Alături de elevi ai Școlii Gimnaziale „Ecaterina Teodoroiu”, au mai urcat pe scenă și elevi de la alte școli, cu un program frumos de dansuri.

A fost o după-amiază memorabilă pentru copii, cât și pentru public, după minute în șir de cântec și joc, atmosfera a fost ea însăși de spectacol, oamenii au aplaudat, au dansat, s-au simți bine, iar succesul a constat și în prietenie, armonie, respectul diferențelor și de a învăța să trăim unii cu alții.

CRISTINA RĂSCOL