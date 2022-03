CEO: Negocieri, astăzi, pentru salarii

Protestatarii CEO atrag atenția liderilor de sindicat care participă, astăzi, la o nouă rundă de negocieri pentru nou contract colectiv de muncă. Aceștia arată în ce ritm au crescut facturile la utilități atenționând că inflația va atinge niveluri și mai mari în acest an. Noul CCM va intra în vigoare începând cu 1 aprilie.

Imagini care ne prezintă creșterile uriașe ale prețului energiei electrice și carburanților, în ultimul an de zile!

De-asemenea să aibă în vedere și creșterea productivității muncii, raportată la anul 2020:

Dacă în 2020 am avut o producție de 8 TWh, având 12.000 de salariați (~655 MWh/salariat), în 2021 am avut o producție de 10 TWh, având sub 11.000 de salariați (~925 MWh/salariat).

Deci, avem o creștere a productivității muncii/salariat de peste 40 %!!!!!

Fără a lua în calcul și prețul energiei electrice, care a fost mult mai mare în 2021, comparativ cu 2020!!!!

Aceiași producție, de 10 TWh, a fost prognozată și pentru 2022, tot cu aproximativ 11.000 de salariați! Până zilele trecute, când PATRONUL nostru, Guvernul României, ne-a spus că trebuie să producem cu 300 MWh mai mult!!!

Adică cu ~ 25% mai mult! În schimb, vor mai angaja 600 se persoane, adică 5,5% din numărul actual de salariați… Încă o creștere a productivității muncii/salariat de peste 15%!!!