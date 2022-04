Motto: „Mai bine păstrezi tăcerea și să treci drept prost, decât să vorbești și să înlături orice îndoială.” – Abraham Lincoln

Marți, mi s-a întâmplat un lucru rar. Mi-a venit un instalator pentru o reparație și era însoțit de un altul, despre care aveam să aflu că îi este frate. Oamenii au lucrat impecabil și am întrebat cât face. 150 de lei a fost răspunsul. Mulțumit de lucrare și de rapiditatea executării reparației, m-am gândit să ofer ceva în plus, mai ales că erau, cum am mai zis doi instalatori. „Nu-i nevoie, e fratele meu!” Treaba asta, trebuie să recunosc, e o raritate.

Bine, bine, dar în vremea asta televizorul mergea și se anunțau o parte dintre cele 17 măsuri luate de coaliția PSD, PNL, UDMR pentru sprijinirea românilor aflați sub tăvălugul scumpirilor care nu se mai opresc.

PACHET DE MĂSURI FIRAVE. Tot instalatorul – fratele mai mare! – m-a lămurit: „Degeaba dau ei (guvernanții, adică) ajutoare (se referea la vouchere) dacă prețurile la combusibili vor tot crește!”. Iar omul avea perfectă dreptate, scumpirile sunt rodul prețurilor mari la energie și la combustibilii de la pompă. Întrucât, produsele ale căror prețuri cresc vor avea prețuri și mai mari odată cu tarifele la energie electrică și la combustibilii de la pompă!

Ca să nu mai spun că pachetele de măsuri economice și sociale, majoritatea gândite de miniștrii Partidului Social Democrat, sunt luate pe termen scurt și vin cu o mare întârziere mai ales din cauza cârtelilor în coaliție ale lui Florin Cîțu, ex-președinte al pretinsului Partid Național Liberal, ex-prim-ministru și ex ministru de Finanțe în catastrofalul Guvern Orban.

INFLAȚIA, SPRE DOUĂ CIFRE! Institutul Național de Statistică a anunțat, tot marți – ziua cu trei ceasuri rele! – că inflația a ajuns la 10,2% în luna martie, față de 8,5% cât era în luna februarie. Iar inflația s-ar putea să crească, în contextul crizei petrolului și a crizei generată de războiul de la graniță, stârnit aproape din senin de invadatorul Rusia dictatorului Putin contra unui stat suveran și independent precum eroica Ucraina.

CÂCIU, SURPRINS?! Desigur, am rămas surprins că ministrul Finanțelor Publice, Adrian Câciu, se arăta mirat că a crescut inflația, cu toate că apăruse ordonanța de urgență privind plafonarea și compensarea la energie electrică. Iar Banca Națională a României avertizase demult că inflația în România se va scrie cu dopuă cifre! Las la o parte că acea OUG a venit târziu și nu avea cum să trateze o rană produsă de liberalizarea neghioabă a prețului la energie electrică și la gaze, gândită prost și fără măsuri de prevenire de neprofesionistul Virgil Popescu, același liberal de doi bani care-a „produs” și imbecila ordonanță de urgență.

Eu n-am fost deloc surprins de afirmația aberantului Florin Cîțu, cum că inflația va ajunge la 15%. El a uitat că, sub execrabila lui guvernare, inflația aproape că s-a triplat!

ION PREDOȘANU

P.S. ROBOR s-ar putea să ajungă la cifra de 6% și chiar să depășească această valoare. Vor urma doi ani cu dobânzi uriașe pentru cei care-au contractat credite la bănci în lei! (Ion Predoșanu)