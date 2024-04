Au învățat ceva? Gorjenii merg încrezători la Focșani: ,,Putem câștiga seria!”

CSM Târgu Jiu este la egalitate cu CSM Focșani înainte de meciul al treilea al seriei. Două partide la rând se joacă în acest tur al play-out-ului în Moldova, iar baschetbaliștii gorjeni au nevoie să dea o replică solidă echipei adverse după umilința din ultimul meci, atunci când elevii lui Kresimir Basic au încasat 110 puncte! Antrenorul croat este convins că vizitatorii vor avea o atitudine diferită în această deplasare. ,,Mental este foarte greu să trecem peste ultima înfrângere, dar trebuie să ne mobilizăm și să continuăm în forță. Am avut o discuție cu jucătorii. Nu este vorba de tactică aici, este vorba mai mult de atitudinea lor și sperăm ca atitudinea să se schimbe. La Focșani, va fi un meci greu, intens, am văzut deja ce se întâmplă dacă lăsăm Focșaniul să-și facă un pic de cap. Vom merge acolo mult mai hotărâți”, a spus principalul gorjenilor. Camil Berculescu vrea mai multă determinare de la colegii săi. Baschetbalistul din Târgu Jiu a declarat că intensitatea trebuie să fie la cote mai mari. ,,Vizavi de atmosferă, putem spune că nu este cea mai fericită. Am avut o discuție toți, față în față. Ne-am spus ofurile, ca să zic așa. Am avut conversații și cu domnul antrenor. Am căzut toți de comun acord să deschidem cărțile la aceeași pagină și să ne coordonăm în cele două meciuri pe care le vom avea la Focșani. E un gust amar, cu siguranță, din punctul meu de vedere a fost una dintre cele mai frumoase echipe la care am evoluat. A fost un declic. Din păcate, nu am mai ajuns în punctul în care ne doream. Fiecare trebuie să fie profesionist, să aibă mândria lui de jucător de baschet și să nu lase lucrurile să se ducă la fund. Nu e normal, nu e ok. Ar trebui să avem toți spirit de învingători. Asta este o mentalitate normală, să lupți până la capăt, indiferent de problemele pe care le ai. Nu mi se pare normal să nu termini cât de bine poți un lucru pe care l-ai început. Dacă fiecare în parte ar da tot ce ar putea, ar fi excepțional. Trebuie să intrăm toți în meci foarte activi, foarte concentrați, să fim toți foarte prezenți. Dacă echipa va juca la capacitate maximă, putem întoarce lucrurile, putem câștiga seria”, a precizat Camil. Partida de astăzi începe la ora 17.00.

Cătălin Pasăre