Gorjenii și-au amintit că știu baschet

CSM Târgu Jiu a învins-o pe Laguna București în meciul doi al seriei din play-out-ul Ligii Naționale de Baschet Masculin, contând pentru locurile 17-18. Gazdele s-au impus cu 106-93 și au egalat situația la general. Kresimir Basic nu va mai continua la echipă, Adrian Roșu și Claudiu Alionescu fiind antrenorii amfitrionilor pentru această confruntare. Dimitrius Underwood, cu 25 de puncte, și Camil Berculescu, cu 24 de puncte, au fost cei mai buni marcatori ai alb-albaștrilor. Jucătorii gorjenilor își propun să închidă măcar o serie, după ce au fost învinși de Galați și Focșani în precedentele dueluri. ,,În această seară, cu toții am jucat bine. Le mulțumesc colegilor și staff-ului pentru încredere. Să sperăm că mergem exact pe același drum. Uneori, în viață, lucrurile nu sunt roz. Dar, cum am spus și în interviurile trecute, trebuie să ai mentalitate de învingător. Și, indiferent de ce îți oferă viața, să iei lucrurile așa cum sunt și să scoți ce este mai bun de acolo. Probabil, situația în care ne aflăm ne-a determinat să fim atât de motivați. Sunt foarte, foarte mulți factori, nu poți să spui că a fost doar un șoc. Până într-un anumit punct, a fost cel mai bun sezon, dar, din păcate, nu a fost așa cum ne-am dorit. Vrem să încheiem seria cu bine, indiferent de numărul de meciuri. Băieții au dat drumul la motoare. S-au simțit mult mai bine. Cumva li s-a luat o angoasă de pe suflet. Nu știu ce a fost în neregulă până acum. Sperăm, la București, să nu se repete poveștile de la Focșani și Galați”, a spus Camil Berculescu.

,,Este un lucru bun că ne-am revenit din punct de vedere al motivației. Am scăpat din mână anumite meciuri pe care nu trebuia să le scăpăm, astfel că este o victorie importantă pentru echipă și pentru seria cu Laguna. Am refuzat să pierdem, am intrat cu altă motivație, altă încredere. Am vrut foarte mult să câștigăm față de meciurile precedente. Am vorbit între noi, a fost o dorință comună. Camil, Dimitrius, au făcut un meci foarte bun. Este un sentiment plăcut când echipa câștigă și toată lumea contribuie. Avem un ,,vibe” bun și sperăm să continuăm pe același drum. La București, trebuie să intrăm foarte determinați, nu trebuie să le dăm încredere, și să jucăm agresiv de la prima minge”, a adăugat Cameron Oluyitan. Câștigă seria prima echipă care ajunge la trei victorii. Următorul joc va avea loc vineri, 18 mai, în capitală.

CSM Târgu Jiu: Andrei Bărăgan, Dimitrius Underwood 25p, David Antonescu 6p, Noam Weinberg 3p, Ethan Wright 7p, Camil Berculescu 24p, Cameron Oluytan 19p, Jalen Dupree 4p, Adrian Vaida, Arsenije Vuckovic 18p, Flavius Toropu, Alexandru Mitu. Antrenor principal: Adrian Roșu. Antrenor secund: Claudiu Alionescu. Alin Drondoie (kinetoterapeut), Patrick Toma(preparator fizic).

Cătălin Pasăre