UPU Târgu Jiu, extinsă, reabilitată și modernizată. Investiție de peste 8,5 milioane lei

Consiliul Județean Gorj a finalizat proiectul de modernizare și reabilitare a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Investiția s-a realizat pe fonduri europene și are o valoare de peste 8,5 milioane de lei.

S-a urmărit, în primul rând, reorganizarea funcțională a Unității Primiri Urgențe prin extindere, recompartimentări, schimbări de destinație ale unor încăperi, modernizări, igienizări, refacerea tuturor instalațiilor interioare aferente (electrice, sanitare, termice, ventilație, gaze medicale) și refacerea finisajelor, rezultând o unitate modernă, care respectă toate normele în vigoare.

În urma acestor lucrări, structura UPU beneficiază de spațiu triaj, recepție, sală așteptare, stomatologie, spațiu sterilizare, spațiu deparazitare, spațiu mici intervenții, urgențe majore, sală gipsare, izolator, cameră resuscitare, cameră de gardă, spațiu repaus personal, cabinet medici și asistenți, magazii și spații depozitare, vestiare, grupuri sanitare, spații tehnice (subsol tehnic, stație vacuum și stație aer comprimat), holuri, spațiu pentru personalul de pază etc.

Lucrările ar fi trebuit să se încheie în toamna anului 2023. „Din păcate, niciodată când se încheie o licitaţie nu trebuie să te bucuri că s-a şi terminat lucrarea. Am avut o firmă la care ar trebui să renunţăm, am reziliat contractul, am găsit o altă firmă tot prin licitaţie. (…). Termenul era septembrie 2023 şi am prelungit până în ziua de astăzi, când se face recepţia finală a acestei lucrări”, a precizat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.

Bugetul total al proiectului a fost de 8.673.855,95 lei (inclusiv T.V.A), din care: 6.698.096,97 lei finanțare nerambursabilă și 1.975.758,98 lei contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj.

Dotări noi

Prin realizarea obiectivului de investiție s-a urmărit inclusiv extinderea Unității Primiri Urgențe în zona corpului B cu o construcție pe parter, cu destinația de Urgențe majore, precum și extinderea rampei de acces ambulanțe și a copertinei, închiderea perimetrală realizându-se cu structură metalică, închideri din panouri din tablă termoizolată și tâmplărie PVC cu geam termopan, ușile de acces de la capetele rampei fiind de tip rulou, cu deschidere rapidă.

„În cadrul obiectivului de investiție au fost montate o serie de utilaje și echipamente tehnologice dintre care amintim: rampe medicale, console, stație aer comprimat, stație vacuum, lavoar chirurgical apă sterilă, decantor ghips, instalație pentru spălat ploști și urinare, pompe cu maceratoare, chiller în pompă de căldură, centrală de tratare a aerului, ventiloconvectoare, sistem de climatizare monosplit, sursă neîntreruptibilă de curent (UPS), centrală de semnalizare incendiu adresabilă etc.”, au conchis reprezentanții Consiliului Județean Gorj.



De asemenea, au fost achiziţionate dotări precum echipamente IT şi de comunicaţii, ventilatoare, ecograf mobil, monitoare pentru funcții vitale, dispozitiv portabil pentru iluminare vene, defibrilator, injectomate, truse medicale, tărgi radiotransparente, cărucioare pentru transportul pacienților sau butelii de oxigen.

I.I.