Candidatul PSD Gorj la Primăria Roșia de Amaradia este un tânăr antreprenor

La Roșia de Amaradia, PSD Gorj și-a stabilit candidatul, fiind vorba despre Florin Petre Cosacu, un tânăr care a pus bazele unei afaceri de familie.

,,Este un tânăr antreprenor, care a reușit să se afirme în plan personal și vrea să se implice în dezvoltarea localității Roșia de Amaradia. Deține o afacere de familie, care l-a ajutat să cunoască toți pașii spre reușită și, datorită acestei experiențe, știe ce are de făcut ca primar. Locuitorii din Roșia de Amaradia au cerut o schimbare, iar candidatul PSD la primărie reprezintă ceea ce-și doresc oamenii”, arată PSD Gorj într-un comunicat de presă. ,,Sub deviza ,,Roșia de Amaradia – Oamenii pe primul loc”, îmi propun să aduc schimbarea, modernizarea și dezvoltarea pe care comuna noastră o merită cu prisosință. Îmi voi dedica întreaga energie și cunoștințele dobândite pentru a face din Roșia de Amaradia un loc mai bun pentru toți locuitorii. PSD este foarte iubit în Roșia de Amaradia, deoarece oamenii știu foarte bine ce a făcut partidul pentru comuna noastră. Cea mai importantă investiție este Drumul județean, realizat de Consiliul Județean Gorj. DJ 675C, care tranzitează toate localitățile din această zonă, s-a modernizat datorită domnului Cosmin Popescu, președintele CJ Gorj, iar acest lucru este cunoscut în rândul oamenilor. Având susținerea celui mai puternic partid politic, dar mai ales sprijinit de oameni, am toată încrederea că vom reuși să aducem Roșia de Amaradia pe făgașul progresului!”, a declarat candidatul PSD.

M.C.H.