Patru gorjeni, în loturile naționale de baschet

Baschetbaliștii și antrenorii din Gorj rămân apreciați la nivel național. Patru reprezentanți ai județului fac parte din loturile României la acțiunile specifice din această perioadă. România Under 18 s-a reunit pentru a efectua un stagiu de pregătire centralizată în vederea participării la campionatele europene Youth EuroBasket din această vară. Mihnea Vlaicu și David Fântână sunt sportivii gorjeni convocați sub tricolor, iar Alexandru Gliga, antrenor secund la CSM Târgu Jiu, face parte din staff-ul echipei naționale. Campionatul European de Baschet Masculin U18, Divizia B, va avea loc în perioada 27 iulie-4 august, la Skopje, în Macedonia. Acţiunea are loc la Bucureşti până în 3 mai şi participă următorii sportivi: Mihnea Vlaicu (Știința București), Andreas Blidaru (CS Vâlcea), Andrei Mirea (Știința București), Dragoş Părău (CSU ASE București), David Orbulescu (Știința București), Kiss Roland (CSM Târgu Mureş), Richard Opriș (IMG Academy), Petru Voiculescu (CSM Ploiești), Anasthasios Bondoc (Zentro Basket), Mihnea Ilie (CSU ASE București), Farbizio Neagu (CSU ASE București), Tudor Stoica (CSU ASE București), David Fântână (U BT Cluj Napoca), Radu Popa (Baloncesto Fuenlabrada), Noah Popescu (SZ Kornwestheim) și Eduard Rantz (Bayern München). Antrenori: Cătălin Ştefănescu şi Alexandru Gliga.

Mihai Filip de la CSM Târgu Jiu este în lotul lărgit, destinat sportivilor născuți în anul 2008, la echipa națională Under 16. Acțiunea echipei masculine se desfășoară la Ploiești, până pe 3 mai. Potrivit FRB, au fost convocați următorii sportivi: Fometescu David (Agronomia Bucuresti), Cecan Vlad (Agronomia Bucuresti), Serban Alexandru (Agronomia Bucuresti), Tompea Leonard (Leii Bucuresti), Cepoi Radu (U-BT Cluj-Napoca), Tancau Tudor (U-BT Cluj-Napoca), Sledinschi Erik (CSU Andu Sibiu), Otgon Luca (CSU Andu Sibiu), Filip Mihai (CSM Târgu Jiu), Ciulin Sebastian (CSM Constanta), Banica Stefan (Valencia Basket), Hadar Antony (LPS Târgu Mureș), Smeu David (LPS Târgu Mureș), Boghean Sebastian (CSM Galati), Borcan Vlad (CSM Ploiești), Diaconescu Federico (CSM Ploiești) și Rașoga David (CSM Ploiești). Campionatul European de Baschet Masculin U16, Divizia B, va avea loc în perioada 8-17 august, tot la Skopje, în Macedonia.

Cătălin Pasăre