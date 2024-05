Încă o echipă de la CSM Târgu Jiu merge la Turneul Final

Junioarele 4 de la CSM Târgu Jiu, pregătite de Ionuț Mazilu și Paula Martinescu, au reușit să se califice la Turneul Final după competiția care a avut loc la Craiova. Trei victorii și un eșec au înregistrat gorjencele în Bănie, iar rezultatele le-au dus pe cele mai mici handbaliste ale clubului în ultimul act al competiției. CSM Targu Jiu a fost repartizată în Grupa B, alături de LPS Banatul Timișoara (18-11), HC Cîtu Timișoara (17-25) și CS Jiul Rovinari (14-13). Gorjencele au jucat meciul pentru locul 3 al turneului contra CS Dani Brânzău Vulcan (30-28). ,,Au fost două zile foarte intense pentru fetele noastre, dar mă bucur că au trecut peste emoții, s-au mobilizat și au reușit o calificare meritată. Obiectivul nostru a fos atins, și anume calificarea la Turneul Final. În primul meci, cu LPS Banatul, fetele au făcut un meci foarte bun, cu multă ambiție și determinare. A urmat un duș rece cu Cîtu Timișoara, un meci în care nu ne-a ieșit mai nimic și am pierdut. Ne-am regrupat pentru un meci de luptă cu echipa de la Rovinari, pe care l-am câștigat foarte greu. Victoria a fost însă meritată la fel și calificarea. În ultimul meci, pentru locul 3, am câștigat la 2 goluri cu CS Dani Brânzău, în care am folosit aproape tot lotul avut la dispoziție. Per ansamblu a fost un turneu reușit, sunt mulțumit de fete, dar sper ca la Turneul Final să avem o evoluție mult mai bună”, a declarat Ionuț Mazilu pentru site-ul oficial al clubului. Alături de echipa de junioare 4 a fost prezentă și Paula Martinescu, antrenoarea junioarelor 3 de la CSM Târgu Jiu.

,,Turneul Semifinal de la Craiova a fost un pas mare pentru junioarele 4 după două zile pline de emoții, cu jocuri grele și ambiții la cote maxime. Suntem fericiți pentru reușita ,,Panterelor” și mergem la Turneul Final cu gândul la o clasare cât mai bună!”, a spus antrenoarea. Două dintre jucătoarele de la CSM Târgu Jiu au fost incluse în echipa Turneului Semifinal. Carla Logăscu a fost desemnată cel mai bun centru, iar Sara Dungă a fost desemnată cea mai bună extrema stânga.

CSM Târgu Jiu: Miruna Popescu, Carla Logăscu, Sara Dungă, Raisa Ion, Alexia Cioi, Ana Pănoiu, Gabriela Anuțoiu, Tiana Constantinescu, Loredana Cupă, Ștefania Foca, Ștefania Daia, Teodora Spînu, Daria Cosacu, Alexia Bobei, Andra Avramescu, Evelina Lupuleț. Antrenori: Ionuț Mazilu și Paula Martinescu.

Cătălin Pasăre