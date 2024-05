La 29 aprilie 2024 este sărbătorită „Ziua Veteranilor de Război”

În semn de recunoaștere a meritelor veteranilor de război pe câmpurile de luptă pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale și a intereselor României, s-a instituit – prin Legea nr. 303/2007 – Ziua Veteranilor de Război, care este organizată anual pe 29 aprilie.

Alegerea acestei zile este legată de un moment semnificativ: la 29 aprilie 1902, când se împlinea un sfert de veac de la decretarea, la 29 aprilie 1877, a mobilizării pentru războiul care avea să ducă la cucerirea Independenței de Stat a României, Regele Carol I a instituit, prin Înalt Decret, titlul de „Veteran de război”. Deși venit cu întârziere, acest Decret Regal încerca să repare o nedreptate, recunoscând jertfa de sânge a celor care au luptat pe câmpurile de bătaie ale Griviței, Plevnei și Smârdanului: „pentru ca fiecărui ostaș veteran să i se asigure liniștea și ocupațiunea pentru restul de viață, i se vor pune la dispoziție cele necesare în acest scop, ca stimulent pentru generațiile viitoare”.

După Primul Război Mondial, au fost adoptate diferite legi, prin care participanții la campanii și urmașii lor au primit diferite drepturi și avantaje reparatorii. Astfel, prin Legea din 13 ianuarie 1918, participanții la Primul Război Mondial care au fost decorați cu Medalia „Virtutea Militară” de război clasa I, au primit o pensie viageră, iar prin Legea din 2 septembrie 1920, li s-au creat condiții speciale de pensionare.

În 1927, prin Decretul – lege nr. 1402 din 15 mai, ofițerilor activi și de rezervă care participaseră la Primul Război Mondial și care fuseseră decorați cu Ordinul „Mihai Viteazul”, li s-au acordat loturi de teren sau loturi de casă, precum și anumite gratuități. Veteranii de război au primit o serie de drepturi şi avantaje şi în anii următori, printr-o serie de acte normative, precum Decretul nr. 1304 din 8 mai 1933, Decretul nr. 1056 din 6 mai 1936, Legea nr. 794 din 4 septembrie 1941, Legea nr. 310 din 24 aprilie 1945.

La 4 iunie 1945, s-a semnat Decretul – Lege nr. 440 pentru acordarea calității de veteran din războiul din 1913, precum și din cele două războaie mondiale. Veteranii de război beneficiau de scutiri de impozite pe pensiile de orice fel, de șase călătorii gratuite pe Căile Ferate și Navale, precum și de alte drepturi și facilități.

Condițiile istorice prin care a trecut România, începând cu anul 1948, au făcut ca aceste drepturi să fie ignorate sau anulate în anii care au urmat. Îndeosebi militarii care au luptat în Est, împotriva Uniunii Sovietice, au avut de suferit. Renumiți comandanți de Divizii, de Corpuri de Armată, de Armate, unii veterani ai Primului Război Mondial, care fuseseră distinși cu ordine și medalii românești și străine, inclusiv cu Ordinul „Mihai Viteazul”, cel mai înalt ordin militar de război românesc, au fost condamnați la ani grei de închisoare sau au fost supuși la privațiuni și interdicții de tot felul.

În prezent, drepturile veteranilor de război sunt reprezentate de Asociaţia Națională a Veteranilor de Război, membră a Federației Mondiale a Vechilor Combatanți, cu sediul la Paris. Aceste drepturi sunt garantate de legea nr. 49/1991 și de legea nr. 44/1994, modificată și completată prin Legea 303/2007.

„În județul Gorj, la ora actuală, mai sunt în viață doar șapte veterani și o văduvă de război: Bădescu C. Constantin din Aninoasa, 104 ani (n. 01.08.1920), Condel N. Ion din Bumbești Pițic, 101 ani (n. 08.02.1923), Heleșteanu D. Marin, din Târgu Jiu, 94 ani (n. 16.10.1929, copil de trupă), Manasia C. Ioan din Polovragi, 103 ani (n. 11.04.1921), Pasăre I. Florea din Prigoria, sat Bucșana, 102 ani (n. 19.01.1922), Păunescu V. Constantin din Alimpești, 101 ani (n. 14.02.1923), Sichitiu Adam din Turcinești, 92 ani (n. 29.10.1931, copil de trupă) și văduva de război Vochița I. Maria din Târgu Logrești, 99 ani (n. 01.10.1924), a spus domnul Octavian Moraru, președintele Asociației Veteranilor de Război, Filiala Gorj.

Cu respect trebuie să ne închinăm în fața veteranilor de război, care încă mai sunt în viață și să aducem un pios omagiu celor care au trecut în eternitate, printre care și tatăl meu, Bușe C. Gheorghe din comuna Polovragi, județul Gorj căruia i-am publicat povestirile din război. Evenimentul a avut loc în ziua de 26 noiembrie 2022, la Biblioteca Județeană „Christian Tell” din Târgu Jiu!

Col. (rtr.) Gigi Bușe, Filiala „Jean Bărbulescu” Gorj-Mehedinți a UZPR