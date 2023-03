Ca la noi, la nimeni – Statul are bani, dar pe ce-i cheltuiește?!

Motto: „Vezi la noi istorici ce nu cunosc istoria, literați și jurnaliști ce nu știu a scrie, actori ce nu știu a juca, miniștri ce nu știu a guverna, financieri ce nu știu a calcula, și de aceea atâta hârtie mâzgălită, fără niciun folos, de aceea atâtea țipete bestiale care umplu atmosfera teatrului, de aceea schimbări de miniștri, de aceea atâtea falimente.”

Mihai Eminescu

Multe sunt de-a-ndoaselea în originala democrație din România. Țară ce și-a scos la mezat, pe mai nimica, principalele bogății. Și nu-i exclus să nu se oprească, întrucât Guvernul Ciucă pare a pregăti și vânzarea pădurilor. Adică a aurului verde al țării, în vreme ce de fermieri își bate joc și-i împinge spre faliment. Ca să nu mai aibă românul nici ce mânca. Se zice că atunci când a făcut Dumnezeu lumea, văzând Sfântul Petru câte bogății a pus pe aceste meleaguri, Cel de Sus ar fi spus: „Lasă Sfinte Petre, să vezi ce conducători le dau!”

SCOATEREA PSD DE LA GUVERNARE, SINGURA „REALIZARE” IOHANNISTĂ. Iar Preș. Klaus Werner Iohannis a fost întrebat care-i cea mai mare realizare din primul său mandat și a răspuns, cu seninătate: „Faptul că am scos Partidul Social Democrat de la guvernare!” Și a adus niște nătăfleți de-ai lui, cică de dreapta, în frunte cu pretinsul Partid Național Liberal, deși alegerile parlamentare le câștigase chiar Partidul Social Democrat, care nu-i stătea lui bine la pipotă.

GUVERNELE DE DREAPTA, GUVERNELE PIERZANIEI. De prin luna noiembrie 2019, au urmat două guverne de dreapta cu Orban Ludovic prim ministru și ilustrul necunoscut Florin Cîțu la cârma Ministerului de Finanțe, apoi Guvernul Cîțu, în care hănăucul de Cîțu el centra și tot el dădea cu capul, încât deficitul datoriei publice a crescut de la 35%, la 48,5%! Florin Cîțu a izbutit, numai el știe cum, să împrumute săraca țară, fostă bogată, cu miliarde de euro pe care nici el nu știe pe ce i-a cheltuit.

Nu-i vorbă, că nici acum n-am scăpat de împrumuturi și nici nu avem cum, deocamdată. Ne împrumutăm ca să plătim datoriile și dobânzile la mai vechile împrumuturi cîțiste!

CHELTUIELI ANAPODA. Și mai cheltuim și anapoda. Numai pentru cele 21 de călătorii în străinătate ale |Preș. Klaus Werner Iohannis pe anul 2022 s-au prăpădit nu mai puțin de peste 3,32 de milioane de euro, adică peste 16,6 milioane de lei. Ca o comparație, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu a făcut deplasări externe în valoare de 25.000 de euro, în tot anul 2022!

Indemnizațiile parlamentarilor au crescut cu 25% în 2023 și lucrurile nu se opresc aici. Senatul intenționează să cumpere 22 de autoturisme tip limuzină, iar Camera Deputaților achiziționează servicii de întrețâinere și reparații pentru 48 de autovehicule din dotare. Sumele vor fi considerabile și se vor afla abia în urma unor licitații deschise. Evident, deschise pentru firmele casei Parlamentului României.

ABUREALA LUI ADRIAN CÂCIU. Pe vremea când critica din opoziție, aveam un respect deosebit pentru Adrian Câciu, ajuns, între timp, ministru al Finanțelor Publice. Haideți să vedeți cum ne aburește: „Finanțele Publice stau mai bine decât stăteau în februarie sau în martie anul trecut, pentru că am reglat ceea ce însemna stabilitatea financiară. După doi ani de pandemie, după ani în care am acționat foarte puternic pe zona de reducere a deficitelor, costuri foarte mari, presiuni mari. Piețele financiare se uitau destul de îngrijorate la România. În acest moment, suntem mult mai stabili, încrederea investitorilor există. Asta se vede și în rezultatele din 2022”, a spus Adrian Câciu.

Evident, actualul ministru al finanțelor Publice nu ne-a povestit și la ce dobânzi s-a împrumutat și nici cum mai stăm cu deficitul bugetar!

ION PREDOȘANU