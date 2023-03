Ca la noi, la nimeni – Scandaluri pe bandă rulantă!

Motto: „Aergroto dum anima est, spes est.(Cât timp bolnavul suflă, mai este o speranță).”

Proverb latin

ROBOTUL ION, ANCHETAT! Am trăit s-o vedem și pe asta. Robotul Prim-ministrului României, Ion, este acuzat că fură datele românilor. Este prima dată când un robot – simbol al inteligenței artificiale – se vede anchetat în România! Pentru cine nu știe, robotul Ion a fost creat să-l ajute pe prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, să afle doleanțele și nemulțumirile românilor.

3 NAVE ROMÂNEȘTI AȘTEAPTĂ SĂ INTRE PE BRAȚUL BÎSTROE PENTRU MĂSURĂTORI, DAR NU AU APROBAREA ARMATEI UCRAINEI. Navele pregătite de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, pentru a intra pe Canalul Chilia-Bîstroe pentru a face măsurători ale adâncimii la care au dragat autorirățile ucrainene s-ar putea să aștepte mult și bine. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu are doar o aprobare verbală de la omologul său din Ucraina pentru data de 15 martie. Numai că, între timp, autoritățile ucrainene au cerut o scrisoare în care să se explice cum vor românii să procedeze și motivul pentru care vor așa ceva. Mai mult, e nevoie și de aprobarea Ministerului Apărării din Ucraina, țară aflată în conflict după invazia pornită în 24 februarie anul trecut, din senin, de Armata Roșie a Federației Ruse. Dar se mai așteaptă un acord scris din partea Armatei Ucrainei, care-ar putea veni chiar la Sfântul Așteaptă! Deși nu-i nimic sigur, cum că acele măsurători se vor face, ai noștri s-au și grăbit să anunțe că România ar putea cere despăgubiri. Ceea ce este normal, dar nu cred că trebuia anunțată chestiunea aceasta. În plus, nu pricep de ce s-a amestecat Comisia Europeană, care deja și-a trimis experți în România, și nu s-a apelat la Comisia Dunării. Ucraina încălcând Convenția de la Belgrad a Comisiei Dunării, care interzice adâncirea Canalului Chilia-Bîstroe la mai mult de 3,9 metri și stipulează că singurul Canal navigabil este Sulina!

POLIȚELE RCA AU CRESCUT CU 40%! Prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, intervine în scandalul creșterii polițelor RCA cu 40% și cere o anchetă în acest caz. Cea mai ieftină poliță RCA din România a ajuns să coste 200 de euro, într-o țară cu cele mai mici salarii din Uniunea Europeană. Și Marcel Ciolacu, Președintele Camerei Deputaților, totodată președinte al Partidului Social Democrat, s-a pronunțat în scandalul polițelor RCA: „E foarte posibil să asistăm la un faliment anunțat”. Cei care au sărit calul sunt cei de la firma bulgărească EUROINS. Premierul Nicolae Ciucă se implică și domnia sa, vrând o ședință pe această temă.

Ne oprim aici, din lipsă de spațiu, dar scandalurile pe bandă rulantă sunt, evident, cu mult mai multe.

ION PREDOȘANU

P.S. VESTE BUNĂ LA ROBOTICĂ. Trei echipe românești vor participa în acest an la Campionatul Mondial de robotică, de la Huston(SUA), între 19-22 aprilie 2023. Reamintim că România este campioană mondială en-titre, în urma performanței obținute anul trecut, când echipa Delta Force din Arad a câștigat Campionatul Mondial de robotică (Ion Predoșanu)