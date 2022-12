Ca la noi, la nimeni – România are nevoie de vremuri mai bune!

Motto: „Cum îți așterni, așa dormi.” – Zicală populară

Ne-am prea obișnuit cu afirmații banale, drept explicații pentru greșelile noastre sau ale aleșilor noștri de azi și, mai ales, din trecut, din pricina cărora am ajuns unde-am ajuns. Și ar fi suficient să ne aducem aminte de existența lui „Asta e!” și automulțumirea că nu e mai rău. Deși putea să fie!

TRAI NINEACĂ! Vom reveni, mai la vale, asupra subiectului. Nu înainte de a explica mai pe înțelesul tuturor zicala populară aleasă drept Motto.

Pe vremuri, traiul bun însemna să ai un așternut pe care să dormi sau cu care să te învelești, oamenii săraci dormind în paturi de fân și doar cei care aveau ceva mai mulți bani având acest unic așternut. Înțelesul zicalei este acela că, așa cum ai grijă de tine și de propriile-ți interese, așa vei trăi.

Zicala ne aduce două posibile lecții financiare – una referitoare la importanța asigurărilor, care îți pot conferi o anumită siguranță în cazul producerii unui risc viitor neprevăzut și una referitoare la pensiile private, acestea fiind importante pentru aigurarea unei economisiri pe termen lung, eficientă deoarece este însoțită de o componentă investițională.

Cu toate că nici depunerea în fonduri private de pensii nu-i totdeauna așa de garantată, cum s-a văzut anul acesta prin dispariția a 7 (șapte!) miliarde de euro din fondurile private depuse până în acest an, 2022 adică, în România!

GUVERNUL ARE BANI DOAR PENTRU UNII! După cum se știe, Guvernul Ciucă – al coaliției PSD, PNL și UDMR – a aprobat majorarea salariilor angajaților care lucrează la proiecte europene și la PNRR. Abia s-au găsit bani pentru majorarea pensiilor cu 12,5%, începând cu 1 ianuarie 2023 și creșterea salariului minim brut, tot de la acea dată, la 3.000 de lei.

Cum spuneam, Guvernul Ciucă aprobase, luni, un act normativ care prevede o majorare a salariilor personalului care gestionează programele operaționale aferente perioadei de programare 2021-2027 și PNRR.

CÂTE UN SALARIU ȘI JUMĂTATE NEMERITAȚI. Aceste majorări de la 35% la 50% din retribuția celor luați în brațe de Guvernul Ciucă sunt făcute, evident, din pix și se referă, desigur, la bugetari. Pentru cei cu salarii mici, Dumnezeu cu marea Lui milă!

Asta în condițiile în care România are cel mai scăzut salariu mediu brut dintre toate statele membre ale Uniunii Europene! Și, uite-așa, marți în ședința Camerei Deputaților s-a iscat un scandal cât casa. Președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, a remarcat că în sală nu erau decât 120 de deputați, iar ei anunțaseră că le-a ieșit la numărătoare nu mai puțin de 220 parlamentari.

(A)normal, s-a trecut la vot și actul normativ al Guvernului Ciucă s-a legiferat în Camera Deputaților, din care lipsea – fiind prezent doar prin video – inclusiv președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.

