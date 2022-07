Ca la noi, la nimeni – Pericolul pandemiei și al secetei pedologice

Motto: „Stresul nostru cel de toate zilele este un conglomerat de alergătură, conflicte și dileme.”- Vasile Ghica

Pornesc de la o știre de ultimă oră: Organizația Mondială a Sănătății a cerut miercuri guvernelor să reintroducă de urgență purtarea măștilor. Specialiștii spun că este inacceptabil numărul mare de decese provocate de Omicron, varianta cea nouă a COVID-19.

IPOTEZA OPTIMISTĂ A MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII, ALEXANDRU RAFILA. La noi, deocamdată, purtarea măștilor în locurile închise ori în cele aglomerate este doar recomandată. Cel puțin acestea sunt sfaturile unui ministru al Sănătății competent, așa cum s-a dovedit a fi prof.univ.dr. Alexandru Rafila. Domnia sa susține că suntem în valul 6, care s-ar putea să dureze maximum 5-6 săptămâni și apreciază că începutul anului școlar se va face cu prezență fizică.

HAOSUL RECENZĂRII. S-a mers de la început pe un principiu de oameni săraci, care nu au bani să plătească recenzori, așa cum procedau altădată autoritățile locale, adică primăriile. Care primării au avut bani ca să-și mărească retribuțiile, iar acum dau din colț în colț și cerșesc bani de la Guvern, zic primarii, pentru a supraviețui. Nu le mai ajung taxele și impozitele locale.

Și eu am căzut victimă a procedeului anunțat, fiindcă am accesat site-ul autorecenzare.ro, despre care aveam să aflu ceva mai târziu că a dat chix! L-am accesat, am introdus datele de la computerul personal din București, iar mai târziu am fost sunat de sora mea, Aurelia Saragea, care mi-a dat-o la telefon pe Cristina Pavel, din Peștișani, care venise pentru recenzare. Liniștit, credeam eu, i-am mărturisit domnișoarei Cristina Pavel că am apelat aplicația www.autorecenzare.ro și mi-am introdus acolo datele. Inclusiv CNP-ul. Extrem de corectă și competentă, Cristina Pavel m-a căutat pe site-ul respectiv și a descoperit că CNP-ul meu nu există și în aceste condiții nu apăream ca recenzat. Măi, să vezi! Riscam o amendă de până la 3.000 de lei.

De o imensă bună-credință, fiind bun amic cu tatăl domniei sale, fostul director al Școlii gimnaziale Peștișani, prof. Ionel Pavel, am fost sunat și alertat. Și iată cum, grație bunului simț al Cristinei Pavel, din Peștișani, acum sunt cu recenzarea la zi.

Pentru ca miercuri, adică ieri, să aflu cu stupoare că sistemul informatic al site-ului www.autorecenzare.ro s-a blocat și recenzarea continuă. Ca mine, în București, au mai pățit-o și alți 500.000 de cetățeni păcăliți de autorități. Care autorități sunt plătite din banii noștri degeaba. Așa că, haosul cu recenzarea continuă!

MINISTRUL AGRICULTURII, PETRE DAEA, VINDECĂTORUL DE SECETĂ PEDOLOGICĂ. Seceta pedologică face ravagii pe zone agricole imense. Abia numit ministru al Agriculturii, ing. Petre Daea, n-a stat mult în birou și de vinerea trecută a plecat pe teren. De unde a aflat starea de calamitate a multor culturi din zonele vizitate: Județul Călărași, apoi Brăila, după aceea Galați, Vrancea, Vaslui, Iași, Botoșai, Neamț, Bacău și Buzău. A constatat că sistemele de irigații pe care le-a lăsat la sfârșitul anului 2019 aproape terminate nu funcționează pentru că guvernele liberale n-au mai investit în anii 2020-2022 nici măcar un leu pentru terminarea lor.

Ministrul Agriculturii a informat Guvernul de starea jalnică a culturilor de porumb și de floarea soarelui din județele pe unde-a afost. Numai că guvernanții evită să declare starea de calamitate cerută de fermierii români, generată de seceta pedologică prelungită și de indiferența ultimelor trei guverne prepoderent liberale! Și asta în condițiile în care, în urma vizitelor la fața locului și a discuțiilor cu fermierii, ing. Petre Daea a susținut această măsură a declarării unor zone ca fiind calamitate!

Cum este un luptător, ministrul Agriculturii, Petre Daea, se va lupta pe mai departe pentru definitivarea sistemelor de irigații.

Singurele capabile să ne scoată din secetele pedologice de care nu vom scăpa altfel în următorii ani.

ION PREDOȘANU