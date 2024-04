Cojocaru, nemulțumit de jucători: ,,Trebuie să ai dorința să lupți”

Viitorul Târgu Jiu a fost învinsă de CS Tunari în ultimul meci de pe teren propriu din acest sezon. Ilfovenii s-au impus cu 2-1, într-o partidă care a contat pentru etapa a cincea a Seriei B din play-out-ul ligii secunde. Echipa lui Dan Alexa a deschis scorul prin Dragoș Gheorghe în minutul 21, însă Denis Brînzan a egalat până în pauză, după o fază fixă. O lovitură liberă a adus punctele vizitatorilor. A marcat Valentin Borcea, în minutul 58. Deși ambele echipe nu mai aveau un obiectiv concret pentru ultimele etape, Călin Cojocaru a blamat comportarea elevilor săi. Antrenorul timișorean nu știe dacă va rămâne la Târgu Jiu și în campionatul următor, fiind în ,,tatonări” cu conducerea. ,,Chiar dacă meciul nu are miză, trebuie să ai dorința să lupți, să câștigi, fiindcă așa e normal la fotbal. Mai ales noi, care avem o echipă tânără. Trebuie să progresezi, fiindcă așa e normal în viață. Diferența s-a făcut la lovitura aia liberă, unde am spart noi zidul. Am luat un gol foarte ușor, în rest, nu știu dacă ei au mai avut vreo ocazie după lovitura liberă și nici până atunci. Noi am pus presiune, dar fără să ne creăm ocazii. Am dus foarte greu mingea sus. Am fost lenți, greoi. Jucătorii trebuie să vrea altceva de la ei, indiferent că nu mai este nicio miză și e așa o stare de apatie… Tu, ca jucător, trebuie să îți dorești altceva. Nu pot să zic că jucătorii nu și-au dorit să câștige. Exclud acest lucru, dar ne trebuia altă vigoare astăzi. Probabil pentru că ne-am îndeplinit obiectivul și ne-am salvat de la retrogradare, s-a instalat așa o stare de apatie. Mai avem un meci la Chiajna și după aceea vom vedea ce se întâmplă. Am avut ceva tatonări (n.r. – pentru a rămâne la echipă), dar nimic concret”, a declarat tehnicianul. Meciul de la Chiajna va fi ultimul al sezonului pentru Viitorul.

Viitorul în meciul cu Tunari: Krupenschi – Croitoru, Bîrzu, Savu, Godja – Acolatse (63′ Moisie), Brînzan (C), Tiihonen – Gîrbiță (82′ Lupulescu), Nikpalj, Popa (74′ Andreaș). Antrenor: Călin Cojocaru.

Cătălin Pasăre