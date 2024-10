Andrei Bănuță va face show la Balul Bobocilor de la UCB Târgu Jiu

Membrii Ligii Studenților din Universitatea ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu fac ultimele pregătiri pentru evenimentul așteptat cu precădere de studenții din primul an de la facultățile din cadrul instituției de învățământ superior. Este vorba despre Balul Bobocilor, ediția din acest an urmând să aibă loc la Sala Sporturilor din municipiul Târgu Jiu, în seara zilei de 11 noiembrie. Cel care va întreține atmosfera va fi cunoscutul solist Andrei Bănuță, alături de band-ul său. De asemenea, organizatorii au pregătit și o tematică pentru Balul Bobocilor și anume ,,Noapte înstelată”: ,,Intră într-o galaxie de vis, unde stelele vor fi martorele celor mai tari momente ale serii! Pregătește-te pentru o noapte în care vei străluci la propriu! Headliner: Andrei Bănuță alături de band-ul său live, gata să transforme scena într-o explozie de energie! Doar tu lipsești din cel mai epic eveniment al toamnei! Vino să ne bucurăm împreună sub cerul plin de stele”. Biletele pentru Balul Bobocilor 2024 al UCB Târgu Jiu au fost deja puse în vânzare de către o parte dintre studenții membri ai Ligii Studenților. Costul pentru un bilet standard este de 30 de lei, iar doritorii de distracție care vor să achiziționeze pachetul VIP vor plăti suma de 70 de lei.

Izabella Molnar