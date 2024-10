Mihnea Vlaicu reprezintă România în Bahrain

Baschetbalistul gorjean Mihnea Vlaicu, legitimat în prezent la CSM Galați, va face parte din naționala Under 18 de 3×3, care va participa la Gimnaziada Internațională U18 ISF din Bahrain. Competiția sportivă se va desfășura în perioada 25-29 octombrie. Miercuri, selecționatele masculine și feminine vor zbura către Orientul Mijlociu.

Sub comanda tehnicianului Cătălin Ștefănescu, sportivii s-au pregătit la Galați, în următoarele formule: Mihnea Vlaicu-Popa, Tudor Stoica, Mihnea Ilie, Rareș Movileanu (masculin), Agnes Zane, Carla Tenu, Ioana Savu, Bianca Sârbu (feminin). Mihnea Vlaicu are 18 ani și este campion național la categoria U19.

Cătălin Pasăre