Caricaturistul gorjean, Grigore Haidău, și-a prezentat „Portretele șic” în cadrul unei expoziții de caricatură

Miercuri, 16 octombrie 2024, începând cu ora 11:00, la Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” Gorj, a avut loc vernisajul expoziției „Portrete șic” realizată de caricaturistul gorjean Grigore Haidău.

În prezența unui numeros public, de la care au lipsit politicienii și autoritățile locale sau județene, dar au fost prezenți oameni de cultură ai Gorjului, elevi de la Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu care au venit cu doamna director prof. dr. Ana-Daria Ionescu Haidău, fiica expozantului Grigore Haidău și o mică delegație a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Județului Gorj „Tudor Vladimirescu” formată din: col. (rtr.) dr. ing. Walter Loga, col. (rtr.) Gigi Bușe, prof. Moise Bojincă, ing. Dan Toropu, ing. Romeo Seliște, dirig. Viorica Ionescu, ing. Vasile Ionescu și col. (rtr.) Vasile Munteanu, caricaturistul gorjean Grigore Haidău, membru și la Cultul Eroilor Gorj, a făcut o scurtă prezentare a expoziției cu portrete ale unor personalități de vază ale Gorjului intitulată „Portrete șic”.

Cu acest prilej, col. (rtr.) dr. ing. Walter Loga – președintele Filialei Gorj Cultul Eroilor a acordat Titlul de Membru de Onoare al acestei filiale din care face parte încă din anul 2014, fiind și vicepreședinte mulți ani, pentru întreaga activitate desfășurată în cadrul filialei. „Să vă țină Dumnezeu sănătos mulți ani de acum înainte și inspirație la creație”, a spus colonelul Loga la înmânarea diplomei.

A urmat un scurt moment artistic susținut de Alexandru Cioiu la caval și Gabriel Tîlvescu la țambal, care a recitat și două poezii, elevi ai Liceului de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu.

Domnul profesor Cătălin Negrea, fost elev al domnului profesor Grigore Haidău, acum specialist în domeniul artelor vizuale și grafician, care a spus: „Profesorul Grigore Haidău este un umorist, un desenator de portrete umoristice care se exprimă asupra portretului psihologic al personajelor cotidiene, luate în seamă și de societatea gorjeană. Fiecare personaj este asociat cu un obiect caracteristic. Nu sunt caricaturi anatomice exagerate, ci portretul rămâne în starea lui naturală și astfel nu supără pe nimeni”. Domnul Haidău a mărturisit că are în lucru mai multe portrete, pe care dorește să le publice într-un album pe 1 aprilie 2025, când împlinește frumoasa vârstă de 80 de ani.

În continuare, domnul ing. Dan Toropu, fost prim-vicepreședinte al Filialei Gorj Cultul Eroilor, acum fiind membru în Biroul Executiv, consătean cu Domnul Haidău, copilărind împreună în Bălăneștii Gorjului, a spus: Îmi place ceea ce face Gore. Sunt lucruri frumoase și interesante. Noi doi ne-am născut în perioada în care cenușa războiului era încă fierbinte. Mâncam cu toții la o măsuță joasă, cu trei picioare și din același blid, când ne descălțam în mustul zăpezii și ne încălțam când brumele toamnei ne ardeau tălpile. A fost foarte greu începutul acela. Domnul Haidău a fost talentat de mic la desen și nu numai. Cânta la fluier și din gură. Picta și făcea fel de fel de decoruri la piesele de teatru jucate de elevi. Astăzi, copii au mult mai multe condiții pentru o expansiune spre cu totul altă viață”. A sfătuit tinerii prezenți să încerce să-și găsească Eul într-o anumită activitate pentru a penetra spre lucruri pe care nici nu le imaginează în momentul de față. Epigramiștii de la Cenaclul „Hohote” din Târgu Jiu, Grig. M. Dobreanu, Doru Fometescu și Mihai Lungescu au prezentat câteva epigrame dedicate profesorului Haidău. „Chiar că-ți vine să faci hâc,/ Știind că apa este bună,/ Doar de-o bei dintr-un ciofâc/ Apă plată, dar de prune.” (Grig. M. Dobreanu), „Graficianul șic, Grigore,/ Se ține de giumbușlucruri/ Surprinde clipe meteore/ Și ne dăruie niște ciofâcuri!” (Doru Fometescu), „Pictura are multe norme,/ E pur și simplu aplicată,/ Și-a studiat atâtea forme/ Că-l strigă puști, pe stradă, tată.” (Mihai Lungescu).

Etnologul Pompiliu Ciolacu – președintele Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a recitat o poezie despre Gorjeanul în viziunea lui Tudor Arghezi: „Gorjul e o regiune de surprize (…). Întâi, căci se cuvine să fie pus întâi, e gorjeanul. E el român, e el oltean, dar e mai mult decât atât, cu toate că va fi prea de ajuns să rămână și fără alte originalități. E altfel de român și altfel de oltean. Gorjeanul, comparat cu ceilalți români, considerați pe județe, are nu știu ce are, ceva ca un lipici al lui, o noimă de aristocrație (…). Dacă n-ați văzut gorjencele acelea, în opinci și-n cojoc, cu chipul rotunjit într-o bogată năframă boierească, n-ați văzut nimic și duceți-vă să le vedeți. Pictorii, care ne-au îmbuibat capul cu Balciul, să-și ia șevaletul, paleta și s-o apuce pe Jiu în sus, la dreapta și de-a stânga lui, ca să ne spună în expozițiile de la Bucureşti cum li s-au agățat pensulele de sprânceana Smarandei, de ițarii lui Marin, de genele Parângului și de acea lumină de aur, mare, care fulgeră pământul celui mai sărac județ, cu oamenii cei mai zdraveni și mai teferi la minte. Gorjeanul are stilul lui în vorbă, în port, în inteligență. Aș pune rămășag că nu-i în tot județul un singur prost. În felul lui, fiecare gorjean este o individualitate”.

Trofeul „Ciofâcul”

A urmat înmânarea Trofeului „Ciofâcul”. „Ciofâcul” este un regionalism și se referă la un păhărel de 50 ml cu care gorjenii beau țuica. Profesorul și caricaturistul Grigore Haidău a oferit Trofeul „Ciofâcul” domnului Mihai Lungescu președintele Cenaclului Umoristic „Hohote”, format dintr-o sticlă de-o litră cu țuică și-un ciofâc cu ajutorul căruia să o bea cu măsură, iar lui Grig. M. Dobreanu, președinte de onoare al acestui cenaclu, i-a dat doar ciofâcul gol, ca să poată să-l ajute în continuare pe domnul Lungescu și la muncă și la băut.

Acest eveniment cultural a fost interesant și datorită faptului că o bună parte dintre cei creionați de profesorul Grigore Haidău au fost prezenți la vernisaj, iar experiența sa bogată și talentul nativ au fost pe placul tuturor.

Col. (rtr.) Gigi Bușe, Filiala „Jean Bărbulescu” Gorj-Mehedinți a UZPR