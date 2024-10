CSM Târgu Jiu vrea să-și mențină bilanțul perfect. Găman: ,,Toată lumea e focusată”

CSM Târgu Jiu este lider în Liga 4 din Gorj și așteaptă încă un succes, în această seară, când pe Stadionul Municipal ,,Constantina Diță” vine formația AS 7 Noiembrie Costești. Meciul începe la ora 18.30 și contează pentru etapa a 10-a din campionat. Mario Găman are ușoare probleme de lot și spune că va da șansa și altor jucători să se afirme în acest meci. ,,Venim după o victorie meritată la Petrolul Bustuchin. Urmează o etapă intermediară pe teren propriu. Cred eu că este la îndemâna noastră să obținem cele 3 puncte. Probabil o să mai apară și ceva nume noi în partitura de start de miercuri, dar vom vedea cum sunt băieții. Am avut ceva probleme medicale și cred că o să mai avem, pentru că s-au accentuat doi băieți la meciul de republicani. Vedem ce soluții găsim și vedem cu cine îi putem înlocui. Eu zic că toată lumea e pregătită focusată pentru încă o partidă bună în fața spectatorilor pe care îi așteptăm din nou în număr cât mai mare, fiind o partidă la ora 18.30. Probabil, după servicii pot să vină să vadă o ambianță plăcută, o echipă a noastră care, pe zi ce trece, e din ce în ce mai puternică și sperăm din nou să obținem cele trei puncte”, a declarat antrenorul gorjean.

Deși CSM a rămas singura echipă cu victorii pe linie în campionat, tehnicianul gorjean nu se uită spre alte formații. Vrea să vadă permanent progrese de la jucătorii săi.

,,Important este ceea ce facem noi, important este ceea ce construim noi, pentru că e mai puțin important ce fac celelalte echipe, dacă noi ne menținem aceeași linie, luăm meci cu meci, luăm trei puncte la fiecare meci. Eu cred că depindem doar de noi și este cel mai important lucru, în tot ce înseamnă parcursul unei echipei, să depinzi doar de tine.

În momentul în care depinzi și de alte lucruri, atunci intervine și acea presiune de care vorbim cu toții, dar eu zic că, în acest moment, suntem o echipă care își merită locul unde este, prin prisma jocului, prin ceea ce am arătat la fiecare partidă și eu cred că, dacă ne menținem pe aceeași linie, îi va fi greu oricărei echipe să ne facă față”, a mai spus Găman.

Tânărul mijlocaș Tudor Pătrășcoiu este de părere că toate echipele vor să joace cât mai bine în fața principalei favorite la câștigarea campionatului. Jucătorul gorjean speră să sărbătorească promovarea în Liga 3 la finele acestui sezon.

,,Atmosfera este foarte frumoasă, suntem fericiți că am câștigat și sperăm să obținem o victorie și în meciul următor. Chiar dacă suntem singura echipă cu victorii pe linie, presiunea este încă acolo, toată lumea vrea să ne bată, dar noi sperăm să facem și a zecea victorie, acum, miercuri. Mă simt foarte bine aici și vreau să joc, la anul, în Liga 3 cu această echipă. Spectatorii ne dau un imbold mare. Este foarte frumos să vedem 1.000-2.000 de oameni în tribune”, a declarat Pătrășcoiu. Alte opt meciuri din Liga 4 se dispută miercuri, de la ora 16.00.

Liga 4, Etapa 10

Miercuri, 23 Octombrie, ora 16:00

CS Internațional Bălești – CS Parângul Bumbești-Jiu

CS Știința Drăguțești – CS Petrolul Bustuchin

CSO Tismana – CS Gilortul 2 Tg Cărbunești

CSO Turceni – FC Petrolul Țicleni

CS Minerul Mătăsari – AS JupâneștiAS Jupânești

CSC Negomir – CS Vulturii 2 Fărcășești

CS Petrolul Stoina – CS Unirea Țînțăreni

CS Jiul Rovinari 2016 – CS Minerul Motru 2008

Miercuri, 23 Octombrie, ora 18:30

CSM Târgu Jiu – AS 7 Noiembrie Costești

Cătălin Pasăre