Șofer târgujian, pozitiv la drugtest

Un șofer din municipiul Târgu Jiu a fost depistat în trafic, în cursul zilei de sâmbătă, pe o stradă din localitate, că se afla la volanul unei mașini deși era sub influența substanțelor psihoactive. Individul s-a ales acum cu dosar penal.

„La data de 27 aprilie 2024, polițiști din cadrul Biroului Rutier au identificat în trafic un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada Unirii din localitate, fiind sub influența substanțelor psihoactive. Bărbatul a fost condus de polițiști la spital, în vederea prelevării de mostre biologice, pentru stabilirea cu exactitate a consumului unor substanțe interzise. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.