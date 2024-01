Ca la noi, la nimeni – Oameni mai buni, oameni mai răi, cu fapte rele!

Motto: „Cinismul, minciuna, ura, scindarea nu epuizează realitatea. A rămas vie o năzuință la normalitate, iar conștiințe capabile să dea seama în integralitate intervin pe scenă. Oricum, Hegel este conformat și aici din plin: spiritul nu se stinge, ci este continuu viu, iar înnoirea vederilor are loc .” – Andrei Marga, Din eseul Oameni mai buni

Eseul-editorial intitulat Oameni mai buni, semnat de filosoful clujean Andrei Marga, a apărut în Jurnalul Național de miercuri, și este dedicat operei și contribuției filosofului german Hegel la înțelegerea de către acest corifeu al filosofiei germane care a făcut din modernitate obiect al acțiunii înalte, chiar problema principală.

Eu îl știu pe Andrei Marga încă de pe vremea studenției mele, facultățile noastre fiind la etajul unu al monumentalei clădiri a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, el fiind șef de promoție și coleg de an cu reputatul jurnalist și scriitor Ion Cristoiu. Domnia sa este mai vârstnic decât Jean Cristoiu, primul meu șef la subredacția clujeană a Vieții Studențești, din care sunt mândru că am făcut parte, și pentru că Andrei Marga a absolvit un Liceu pedagogic, fiind o vreme învățător și, mai mult ca sigur a făcut și armata, după care a devenit student al Facultății de Filosofie, unde, la absolvire, a rămas asistent universitar.

ANDREI MARGA I-A DECERNAT CANCELARULUI ANGELA MERKEL TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂȚII „BABEȘ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA. A tot progresat, scriind tratate de filosofie și a ajuns profesor universitar dr., apoi Decan al Facultății pe care o absolvise strălucit. Mai târziu ani mulți, a devenit Rectorul Universității Babeș-Bolyai – și acum cea mai bine cotată universitate din România într-un clasament al universităților lumii – vreme în care a avut inspirația să o invite pe Cancelarul Germaniei Angela Merkel – pe care o cunoștea încă din studenție, însoțind-o la deplasările ei turistice prin Munții Făgăraș – la Cluj-Napoca, oferindu-i titlul de Doctor Honoris Causa. Cea mai puternică femeie din politica de atunci a Europei a onorat invitația, dar să nu care cumva să credeți că președintele de atunci al României a profitat de ocazie spre a o avea ca oaspete la Palatul Cotroceni.

ANDREI MARGA. UN PREȘEDINTE PRECUM VACLAV HAVEL? Datorită reputației sale, filosoful de talie cel puțin Europeană, Andrei Marga a fost ales Președintele Consiliului Rectorilor din România. Recunosc, nu posed niciuna dintre cărțile domniei sale, dar îl citesc cu mare plăcere în editorialele-eseuri pe care le publică în Jurnalul Național și în Cotidianul.ro, condus de patronul și celebrul jurnalist Cornel Nistorescu. Circulă zvonul că filosoful Andrei Marga ar intenționa să candideze, ca independent, la alegerile prezidențiale din acest an. Nu știu dacă-i adevărat, ar fi ceva după modelul cehului Vaclav Havel, eseist ce a candidat și a câștigat prestigioasa demnitate de Președinte al Cehiei. Dacă la alții se poate, nu văd de ce nu am putea încerca și noi, românii. Cu condiția ca și Andrei Marga să accepte!

OAMENI RĂI, CU FAPTE RELE! Dintre foarte multele evenimente negative ale zilei de miercuri, mi-am notat mai multe. Totuși, față de frumusețea eseului OAMENI MAI BUNI ar însemna să cobor prea jos nivelul atins de eseul cu titlul de mai sus. Așa că, dați-mi voie, stimați cititori, să sar peste cazurile de oameni răi și faptele lor rele. În fond, anul acesta are patru rânduri de alegeri: europarlamentare, locale, prezidențiale și parlamentare. Avem în țară și suficienți oameni buni pe care v-aș ruga să-i votați. Spre binele României!

Fiind primul număr al Gorjeanului din anul 2024, an în care jurnalul de suflet al gorjenilor împlinește un CENTENAR DE APARIȚIE NEÎNTRERUPTĂ, dați-mi voie să vă spun tuturor și mai alea “Gorjeanului un sincer LA MULȚI ANI!

ION PREDOȘANU

P.S. SPRE PRIMUL PREȘEDINTE ROMÂN! În 2024 scăpăm sigur de preș. Klaus Werner Iohannis! Îmi doresc din tot sufletul meu de gorjean și de român să alegem un Președinte român cu adevărat. Ar fi primul după 1990! (Ion Predoșanu)