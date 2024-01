Ca la noi, la nimeni – Noi atacuri la AUR!

Motto: „Gândurile mele – circumferința unui trunchi de copac, despletindu-și seva într-o coroană de vise…” – Ionuț Caragea

Caravana medicală AUR, culmea, este cercetată penal de Poliția Județeană Ilfov. Deputatul AUR Dan Tănasă își arată surprinderea cum o activitate socială, ajutată și de voluntari studenți ai facultăților de Medicină poate constitui o acuză atât de gravă în România anului 2024.

AVOCATUL PAVEL ABRAHAM: „OBIECTUL DOSARULUI PENAL NU EXISTĂ!” Întrebat ce părere are despre posibilitatea unui asemenea dosar penal, fie el și in rem, avocatul și generalul de poliție în rezervă, Pavel Abraham, susține că „obiectul dosarului penal nu există”. Și-apoi, ne întrebăm cum este posibil ca un asemenea dosar penal să fie pasat de la un Parchet la altul și să ajungă a fi cercetat de către Poliția Județului Ilfov.

De altfel, încă din anul 2023, liderul Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, s-a exprimat că li se vor pune bețe-n roate celor de la AUR și se va încerca să fie scoși din jocul electoral. Mai ales că ambițiile celor de la AUR sunt mari, ei declarând că-și doresc să câștige alegerile europarlamentare. Ce-i drept, la fel ca și Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal, și Alianța pentru Unirea Românilor și-a anunțat listele electorale pentru alegerile europarlamentare.

Poliția județului Ialomița a trimis Parlamentului României o solicitare privind identificarea a patru dintre liderii AUR care cică ar fi implicați într-un dosar penal de „corupere a alegătorilor”. Informațiile cerute de către Inspectoratul Județean de Poliție Ialomița Parlamentului României se referă la George Simion, Claudiu Târziu, Marin Dorin Lulea și la Silviu Titus Păunescu.

Dosarul ar viza caravanele medicale ale Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), prin intermediul cărora s-au oferit analize medicale gratuite.

GEORGE SIMION: „VOR SĂ NE DESFIINȚEZE!” Este destul de limpede că nu e de competența celor de la Poliția Ialomița să cerceteze, fie și in rem, cum spuneam, cazurile celor trei deputați AUR amintiți mai sus. Deocamdată, așa-zisul dosar penal a fost trimis de la un Parchet la altul și a ajuns să fie cercetat de către Inspectoratul Județean de Poliție Ialomița. Liderul AUR, George Simion nu se pierde cu firea și consideră că: „Vor să ne desființeze, să ne intimideze.”

CONVORBIRE TELEFONICĂ IOHANNIS-ZELENSKI. Marți, Administrația Prezidențială a transmis că Președintele României, Klaus Werner Iohannis, a avut o convorbire telefonică cu omologul său de la Kiev, Volodimir Zelenski. Președintele Iohannis a salutat progresele referitoare la recunoașterea de către Ucraina a inexistenței așa-zisei „limbi moldovenești” și l-a asigurat pe omologul său de la Kiev de continuarea sprijinului ferm al țării noastre pentru Ucraina.

ION PREDOȘANU