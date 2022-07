Ca la noi, la nimeni – Minciuni, fenomene extreme și secetă!

Motto: „Există un fel de nevinovăție în minciună, indiciu al bunei-credințe în ceva”.

Friedrchi Nietzsche, Din Dincolo de bine și de rău

Aș fi putut alege drept Motto aforismul Mahatmei Gandhi care sună astfel: „Dacă banii și puterea ne fac aroganți, boala și moartea ne vor arăta că nu suntem nimic pe pământ”. Zilele trecute, pe un site, am găsit următoarea postare semnată Aurelian A. Aurelian, sub genericul „Râzând biciuim moravurile”: Iohannis, 2020: „Am obținut pentru România 80 miliarde de euro”, (bani pe care nimeni nu i-a văzut, le fel cum statul n-a primit nici cei 320 de mii de euro ca impozit pentru chiria primită de Preș. Klaus Werner Iohannis în cazul spațiului închiriat unei bănci, la parterul uneia dintre cele 5-6 case ale sale!), text destul de departe de realitate, urmat de: Iohannis, 2022: „Până la urmă și 50 de bani sunt buni.”

LA CRAIOVA, CA LA TROPICE. Pentru a treia oară în ultimii doi ani, Capitala Băniei a avut parte de o altă nenorocire: ploi torențiale, ca în zona tropicală, cu râuri pe străzi, vijelii și acoperișuri luate de vânt, copaci rupți și căzuți în parcurile devenite interzise locuitorilor Craiovei.

CANICULĂ ȘI SECETĂ PERSISTENTĂ. Canicula a făcut prăpăd și duminică în toată țara, existând oameni care au leșinat de cald, dar și victime. Șase județe au fost anunțate cu cod roșu, iar astăzi numărul acestora este în creștere.

Cea mai mare lovitură au primit-o harnicele albine, din lipsa apei, iar producția de miere va fi extrem de scăzută în acest an. Nici florile din care-și luau nectarul pentru miere harnicele și firavele albine, vinovată fiind tot seceta atotstăpână.

NOI DATE DESPRE DOCTORATUL PLAGIAT DE CIUCĂ. O dezvăluire recentă a jurnalistei Sorina Matei, pe care-am avut-o colegă la Jurnalul Național, răspunde, în Scandalul plagiatului, la întrebarea: „Știți cine este șeful Corpului de Control al Premierului?”

„Îl cheamă Gabriel Silviu Barbu și a venit de la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Curții de Apel București. Adică fix de la Secția care i-a „rezolvat” de două ori până acum furtul lui Ciucă. O dată, printr-o motivare absolut halucinantă, chiar ea plagiată, prin care judecătorul se face de râs, iar a doua oară prin mânărirea grosieră a completului de judecată. Lucrurile se leagă?! Avem de-a face cu o adevărată „rețea” putredă, plătită din banii noștri, care viciază, pe bandă rulantă, actul de Justiție în România ca să-i acopere furtul lui Ciucă”, a arătat Sorina Matei pe contul său de Facebook.

Mai multe ONG-uri au transmis, vineri, o sesizare către CSM și Inspecția Judiciară, în legătură cu două dosare aflate pe rolul Curții de Apel București, ambele fiind în strânsă legătură cu suspiciunile de plagiat ale premierului Nicolae Ciucă.

ION PREDOȘANU

P.S. REMANIERE. Astăzi, vom afla lista scurtă a celor patru-cinci miniștri care-au căzut la evaluarea prim-ministrului Nicolae Ciucă, lista începând, se pare, cu Cseke Attila, de la Dezvoltare, și Virgil Popescu, ministrul Energiei. Vom vedea! (Ion Predoșanu)