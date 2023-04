Motto: „Regim de austeritate… //Regimu-acesta auster/ Exprimă o realitate/ Nu poți s-ajung un „bun șomer”,/ De n-ai măcar o facultate.//” – Epigramă de Virgil Petcu

Din surse guvernamentale aflăm că salariile nu se mai majorează anul acesta și nici nu se mai fac angajări în sistemul bugetar. În privința creșterii salariilor bugetarilor, acestea sunt înghețate începând cu data de 1 mai 2023 și nu vor mai crește decât, eventual, dacă Legea salarizării va fi gata până la sfârșitul acestui an, votată în Parlamentul României, promulgată și, eventual, să intre în aplicare începând cu 1 ianuarie 2024! Dar mai e mult până departe.

IZVORUL TĂMĂDUIRII. Aș fi dorit ca, astăzi, fiind o mare sărbătoate religioasă închinată Maicii Domnului care vindecă toate neputințele, și anume Izvorul Tămăduirii, ce pică exact în data de 21 aprilie 2023, să vă aduc numai vești bune. N-a fost să fie, din pricina situației financiar-bancare deloc îmbucurătoare.

ÎNGHEȚĂRI DE SALARII, INDEMNIZAȚII ȘI DE ANGAJĂRI LA STAT. În plus, sindicatele din majoritatea domeniilor, inclusiv cele din Educație, amenință cu o iminentă grevă generală. Și asta după ce încă de la sfârșitul anului precedent și începutul lui 2023, angajările în domeniul bugetar au fost așa de numeroase, de parcă o luaseră razna.

FERMIERII ROMÂNI SUNT DISPERAȚI. De fapt, nu numai fermierii din România se plâng că le-a ajuns cuțitul la os și îi paște riscul falimentului. Ce-i drept, Comisia Europeană a intervenit peste capul guvernelor naționale și a obligat țările din flancul Estic al Europei să permită tranzitul cerealelor ucrainene, de proastă calitate și modificate genetic, ba chiar tratate cu pesticide și fără a respecta normele din Uniunea Europeană. Bașca faptul că cerealele și mărfurile alimentare ucrainene au fost scutite de taxe vamale, ba mai mult nu au respectat destinația lor, aceea de a tranzita țările respective spre Nordul Africii și Orientul Mijlociu. Din sumele compensatorii acordate fermierilor, Polonia a primit 30 de miliarde de euro, Bulgaria 16, iar României i-au revenit numai 10 miliarde de euro!

Cu toate zbaterile ministrului român al Agriculturii, Petre Daea, sumele provenite din bani europeni nu au fost majorate în cazul României, așa cum ar fi fost firesc, care are o suprafață agricolă de două ori mai mare decât a Bulgariei și a primit mai puțin decât vecinii noștri de la Sudul Dunării.

În vremea aceasta, Partidul Social Democrat îi cere ministrului Agriculturii, Petre Daea, să emită ordinul prin care să fie interzise importurile de cereale, mai ales de grâu, ulei, miere de albine și de produse alimentare din Ucraina. Ministrul Petre Daea le-a cerut ucrainenilor să-și reducă singuri exportul în România, iar TIR-urile și vagoanele lor de cereale(în special este vorba de grâu!) să fie sigilate. Patru țări – Polonia, Slovacia, Ungaria și Bulgaria – au interzis importul de grâu din Ucraina, iar România tot întârzie să ia măsuri dure!

NEMULȚUMIRI LA FINANȚE ȘI EDUCAȚIE. Practic, ministrul Finanțelor Publice, Adrian Câciu, îi înfruntă pe președintele Iohannis și pe prim-ministrul Nicolae Ciucă, susținând că „gaura neagră” din bugetul pe primul trimestru al acestui an nu este așa de mare, de 20 de miliarde de euro, cum se vehiculează, iar măsurile pe care Câciu le cere pentru economisirea banului public și sporirea colectării de către ANAF sunt doar măsuri preventive.

Legile Educației au fost blocate joi în Comisii. Unde Partidul Social Democrat a depus peste 400 de amendamente. Discuțiile au fost suspendate în Comisia de Învățământ. Introducerea Religiei ca materie opțională la Bacalaureat este susținută de Biserică, de Partidul Social Democrat și chiar de pretinsul Partid Național Liberal.

P.S. DAEA A CERUT AJUTOR. ȘI L-A PRIMIT! La rugămintea ministrului Agriculturii, Petre Daea, „Fraților, nu mă lăsați singur!”, Guvernul a aprobat dublarea sumelor compensatorii pentru fermieri: 10 miliarde de euro vin de la Comisia Europeană, iar alți 10 miliarde de euro de la Bugetul de stat al României. (Ion Predoșanu)