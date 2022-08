Ca la noi, la nimeni – În Guvern, este desigur mult loc de mai bine!

Motto: „Este nostimă ușurința cu care oamenii răi cred că toate le vor ieși bine.”

Victor Hugo

Criza facturilor la energia electrică a început, la noi, cu mult timp înaintea declanșării invaziei Rusiei în Ucraina, pe 24 februarie 2022. E clar că războiul de la graniță a accentuat criza energetică, au trecut luni de zile și aproape toată vara iar Guvernul Ciucă încă nu a găsit soluții salvatoare pentru ieșirea din iarna grea ce se anunță. Ne confruntăm, zi de zi, cu prețuri record la curentul electric și guvernanții noștri nu au luat vreo măsură mai de Doamne ajută!

FRECȚIE USR-ISTĂ, LA UN MINISTRU DE LEMN TĂNASE! Partidul Social Democrat și pretinsul Partid Național Liberal se ceartă pe facturile la energie, în vreme ce energia electrică a atins cel mai mare preț din istorie. Unul cu 400% mai mare decât se înregistra în anul 2020!

În situația în care ministrul Energiei, Virgil Popescu, este plecat în concediu exact când, teoretic, era mai mare nevoie de niște soluții de ieșire din criză ne-am trezit cu o decizie îngrijorătoare a prim-ministrului Nicolae Ciucă. S-a constituit un Comitet interministerial creat anume spre a găsi soluții. Deocamdată, degeaba!

Înainte să liberalizeze energia electrică, în vremea prim-ministrului de tristă amintire Florin Cîțu, veachiul și actualul ministru al Energiei, Virgil Popescu, păstrat pe post încă din luna noiembrie 2019, ne promisese că prețurile la energia electrică vor scădea. În realitate, lucrurile stau exact pe dos!

Experții în energie susțin că înainte să liberalizezi energia electrică trebuia să ai o reglementare corectă. Nu s-a făcut așa ceva, fie din prostia lui Virgil Popescu, fie din interesele ascunse ale acelora ce-l mențin în funcțai de ministru al Energiei de aproape trei ani! Într-un Raport al Băncii naționale a României s-a folosit expresia „liberalizare dezastruoasă”. Ceea ce este, fără discuție, cruntul adevăr.

Gazul aprinde și el coaliția. Nici în acest caz, coaliția nu are vreo soluție. Germania, de pildă, reduce TVA la gaz de la 19%, la 7%. În vreme ce Guvernul Ciucă pare a fi complet depășit de situație și nu pricepe că românii urmează să treacă printr-o iarnă cumplitcă cum n-a mai fost!

Liderul USR, Cătălin Drulă se dă cocoș și anunță că partidul său – fără a ști dacă și restul firavei opoziții va semna – va depune o moțiune simplă. Și se roagă de cel mai mare partid din Parlamentul României, Partidul Social Democrat, să voteze alături de firava opoziție.

El uită două lucruri elementare: a mai depus două moțiuni simple împotriva incompetentului Virgil Popescu, ministrul Energiei, și ambele au picat cu un succes răsunător; în al doilea rând, Partidul Social Democrat nu-l va sculta pe acela care i-a înjurat tot timpul, în plus, social-democrații fiind mult mai deștepți decât Drulăul, știu prea bine că și dacă trece, moțiunea simplă nu-l obligă pe nenorocitul de Virgil Popescu să-și dea demisia.

CINE-L ȚINE PE VIRGIL POPESCU ÎN BRAȚE? Bănuiesc că Virgil Popescu este susținut fie de la cel mai înalt nivel, fie de cei de la Viena, unde-și are sediul OMV Petrom, care i-a dat nevestisi șapte sau opt benzinării de-a moaca!

Noi așteptăm, de la Guvernul Ciucă mai multă vlagă și chiar o remaniere. Gogorița că nu se fac remanieri atunci când ai război la graniță nu ține! Iar gogoși de felul „Nu se rupe coaliția!” ni s-au mai servit.

IMINENTA RECESIUNE. Vine recesiunea peste noi, iar la Palatul Victoria nu s-a auzit acestă veste. „O recesiune este acum aproape sigură, inflația se apropie de două cifre(în România se-nvârte cam demultișor în jurul lui 15%!, n.m. I.P.), și se apropie cu pași repezi o iarnă cu penurii de energie iminente. Deși sumbră, această perspectivă este încăî posibil să se înrăutățească înainte de orice îmbunătățire semnificativă, până în 2023”, a transmis, între altele, marți Reuters.

ION PREDOȘANU

P.S. VINE RAMANIEREA? Și totuși, o remaniere se zice că v-a avea loc. Vor fi demiși ministrul PSD al Economiei, și Sorin Cîmpeanu(PNL), de la Educație, dar acesta din urmă îăi va lua locul Alinei Gorghiu, președinte interimar la Senat, Sorin Cîmpeanu devenind președinte plin, deci al doilea om în stat. Și Vasile Dâncu, de la ministerul Apărării ar putea fi schimbat cu fostul prim-ministru Mihai Tudose! (Ion Predoșanu)