Ca la noi, la nimeni – În căutarea dreptății

Motto: „//Se minte cum nu s-a mințit niciodată,/ E multă minciună la noi pe pământ/ Sunt false recursuri și nu e judecată,/ Balanța cea veche-a dreptății s-a frânt//” – Adrian Păunescu

O internaută isteață foc, Elisabeta Nacu, are dese postări dure la adresa nedreptăților vremurilor de azi din România. De multe ori sunt propriile-i constatări critice la adresa guvernanților, deși uneori postează într-un grup de simpatizanți ai Partidului Social Democrat. Acuma, eu nu mai rețin exact dacă face parte și din grupul meu de prieteni pe Facebook, ceea ce este foarte posibil, ori strofa/catrenul Poetului Național Adrian Păunescu am preluat-o, tot ca o postare a Elisabetei Nacu, de pe site-ul Veseli și deștepți.

CREȘTE NUMĂRUL ADMIRATORILOR LUI ADRIN PĂUNESCU. Mă rog, eu am ales ca motto prima strofă, dintr-un număr de trei alese de Elisabeta Nacu, deși ea nu precizează din ce poem face parte, lipsindu-i titlul. Și, recunosc, mă bucur că în ultimii ani admiratorii de pe internet ai Poetului Național Adrian Păunescu s-au înmulțit. Căci, oricum, dacă-ți propui să găsești în librării un volum de Mihai Eminescu ori de Adrian Păunescu încercarea este sortită eșecului.

REEDITĂRI NECESARE! Cartea bună nu se mai reeditează, iar rețelele de librării – cu excepția Capitalei – sunt aproape inexistente. Și, culmea, nu se reeditează cei mai vandabili scriitori. Precum i-am amintit pe genialii Mihai Eminescu și Adrian Păunescu, dar nici „poetul pătimirii noastre” Octavian Goga, Tudor Arghezi sau Lucian Blaga ori imensul prozator Mihail Sadoveanu, un Ceahlău al literaturii române. În vreme ce există, practic, o inflație de cărți semnate de Mircea Cărtărescu, ce se găsesc mai peste tot nevândute.

Urmăresc, foarte adesea, emisiuni de umplutură ale diverselor televiziuni ce-i amintesc și reamintesc pe toți aceia care au fost condamnați de așa-zisa justiție nedreaptă din România, spunându-ne pe unde-au mai ajuns și dacă mai sunt șanse să se întoarcă acasă. Acolo unde-au avut parte de o justiție păcătoasă.

FĂRĂ JUSTIȚIE CORECTĂ, NIMIC BUN. Ideea de bază a celor mai mulți comentatori avizați și de bun simț este aceea că dacă în România nu vom avea o Justiție corectă, nimic nu se poate clădi temeinic, bun. În niciun domeniu.

Cum aminteam, la începutul acestor simple note, internauta Elisabeta Nacu are și propriile-i gânduri. Nu doar citate din clasici. Unul dintre acestea, fără a rupe gura târgului, ne zice că: „Și de la oamenii răi poți învăța ceva bun. Să nu faci ca ei!”

Nu-i așa că are dreptate? Căci exemplele rele sunt extrem de numeroase, dar nu ne vom opri asupra lor. Ne propunem ca, pe viitor, să căutăm și să prezentăm acțiuni și oameni care aduc numai bine societății și țării în care s-au născut și trăiesc.

ION PREDOȘANU

P.S. SINCER, BRAVO SENATORULUI CĂTĂLIN MATIEȘ! Ne raliem și noi părerilor exprimate pe internet despre gestul patriotic și profund omenesc al unui senator aparținând Partidului Social democrat. Și reluăm postarea: „Felicitări Senatorului Cătălin Matieș, singurul demnitar român care a confruntat Președintele Ungariei pentru încălcare gravă a suveranității României. Îmbrăcat în straie populare, el s-a dus singur între vreo 3.000 de maghiari spre a-i înmâna doamnei Președinte al Ungariei portretul Marelui patriot – Avram Iancu, Crăișorul Munților, de la a cărui naștere s-au împlinit, anul acesta,150 de ani! (Ion Predoșanu)