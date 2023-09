Ca la noi, la nimeni – În așteptarea cutremurului fiscal!

Motto: „Avem ceva din destinul merelor. Abia ne coacem și trebuie să ne prăbușim”. – Valeriu Butulescu

Am ales acest aforism metaforic al scriitorului petroșenean, originar din Târgu Jiu și nu regret. Chiar dacă legătura cu tema anunțată în titlu nu este una chiar directă. S-au schimbat multe în ceea ce privește vremea și vremurile din punct de vedere meteorologic, dar și politic. Și nici merele nu mai sunt ce-au fost cândva în copilăria noastră. Din pricina secetei prelungite, pe unele locuri, și a temperaturilor extreme nici merele nu mai ajung la coacere deplină așa cum ar trebui. Dar nici societatea nu-i mai brează și cât de cât normală.

DE LA 44 LA PESTE 180 DE MODIFICĂRI FISCALE. Evident, nici după aproape două luni de dezbateri pe șest în coaliție nu avem un document oficial care să ne lămurească oarecum cam ce-nseamnă reforma fiscală gândită de Guvernul Ciolacu, unul de coaliție, PSD-PNL, cam între stânga și, hai să-i zicem, centru dreapta. Cam cum este la această oră și în Germania condusă de Cancelarul Olaf Scholtz.

Draftul modificărilor fiscale discutate în Coaliție ar conține, cică, circa 180 de modificări fiscale. Deși inițial se făcuse vorbire de numai vreo 44!

„Vedeta” pachetului de taxe este „ajustorul fiscal”, adică un fel de formulă de calcul care să stabilească un impozit minim de plată pentru companiile plătitoare de impozit pe profit și care nu au pierderi sau marje mici de profit, potrivit Ziarului Financiar.

ÎNTR-O ZI-DOUĂ, ORDONANȚA-I GATA. Coaliția de guvernare PSD-PNL discută pe marginea unui draft de 50 de pagini, care conține mai mult de 180 de modificări fiscale ce ar urma să crească veniturile la buget în acest an și în 2024. În paralel, se negociază în Coaliție și cu Comisia Europeană un pachet de reducere a cheltuielilor bugetare.

„În lipsa unor măsuri fiscal-bugetare atât pentru gestionarea eficientă a veniturilor bugetare cât și pentru eficiența utilizării fondurilor alocate finanțării cheltuielilor publice nivelul prognozat al deficitului bugetar este de 6,84% din PIB, ceea ce în valoare absolută reprezintă 109,44 miliarde lei cu consecințe imediate asupra costurilor finanțării deficitului bugetar, dar și asupra fondurilor alocate pentru investiții”, se arată în argumentarea documentului.

CREȘTERI DE TAXE, DAR ȘI ELIMINAREA DE FACILITĂȚI! Pachetul fiscal conține creșteri de taxe pe toate palierele, de la eliminarea de scutiri la plata impozitelor pe venit la creșteri de TVA. De asemenea, s-ar elimina facilități fiscale cum ar fi scutirea de la plata impozitului pe venit pentru domeniile construcțiilor și agribusiness, dar și scutirea de la plata contribuțiilor de sănătate. Cu toate acestea, nu mai poate fi considerată microîntreprindere dacă societatea are activitate în IT, cu aceasta guvernul vrând să închidă o nișă fiscală pentru mascarea contractelor de muncă.

„Pentru a rezolva problema deficitului bugerat, dar și de sustenablitate a finanțelor publice, precum și pentru a evita riscul de suspendare a costului finanțărilor pentru refinanțarea datoriei publice, cât și pentru finanțarea deficitului bugetar sunt necesare măsuri care au ca obiectiv general cosolidarea fiscal-bugetară a României”, se mai arată în argumentul proiectului de ordonanță, conform MEDIAFAX.

ION PREDOȘANU