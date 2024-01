Ca la noi, la nimeni – Guvernul muncește, iar unii au furat startul campaniei electorale!

Motto: „Partea de online a crescut foarte mult în acești ani, iar PSD are obligația de a ține pas cu vremurile în fiecare zi, iar spațiul online e un spațiu în care PSD trebuie să învețe să comunice mai bine.” – Gabriel Zetea, vicepreședinte al PSD

Campania electorală încă nu a început, iar localitățile nu trebuie să sufere nici în timpul acesteia, nici înainte și nici după. Trebuie să le menținem curate și să nu le sufocăm. Partidele din România profită de ambiguitatea legilor pentru a „fura” startul campaniei electorale.

VOM AVEA COMASAREA LOCALELOR CU TURUL UNU AL PREZIDENȚIALELOR?! Sigur că anumiți lideri ai principalelor partide politice de la noi sunt curtați de televiziuni și provocați să-și exprime punctele de vedere privind pozițiile față de viitoarea campanie electorală, una foarte densă, având în vedere că numai în anul 2024 avem patru rânduri de alegeri: europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Cu toate acestea, partidele Coaliției de guvernare nu au convenit în amănunt dacă vor comasa alegerile locale cu turul unu al alegerilor prezidențiale sau nu. Timp ar mai fi ca să se decidă. Economiile la buget pe care le-ar aduce o asemenea comasare nu ar fi unele importante. În schimb, am ajunge la o situație nouă, cu un președinte aflat încă în funcție – preș. Klaus Werner Iohannis – și altul care va fi ales și așteaptă ca predecesorul să-și termine mandatul.

CALCULELE PSD ȘI PNL. CU PREZIDENȚIABIL SAU FĂRĂ? Chiar dacă PSD și PNL au stabilit ca înainte de alegerile din acest an să nu facă nicio alianță electorală, din motive lesne de înțeles, în ceea ce privește prezentarea câte unui candidat propriu la prezidențiale le stă mai bine fiecăruia dintre cele două partide politice aflate în coaliția de guvernare. Desigur, și dacă ne-am lua după multele sondaje de opinie, unele comandate chiar de către PSD ori PNL, este limpede că în vreme ce social-democrații nu s-au erodat la guvernare, menținându-se, de fiecare dată, cam la 31-32% din opțiunea de vot, nu același lucru se poate spune despre pretinsul Partid Național Liberal, care-a tot pierdut din procente. Partidul Social Democrat n-a mai câștigat de 20 de ani președinția, iar liderul lor, Marcel Ciolacu se vede somat să candideze, Nici Nicolae Ciucă, președintele pretinsului PNL, care și-a anunțat primul candidatura, nu se află într-o situație mai lejeră. Se mai vehiculează varianta ca Nicolae Ciucă să fie candidatul comun la prezidențiale, în tandem cu Marcel Ciolacu, care-ar rămâne prim-ministru al României. Să recunoaștem, aceasta este o variantă prea puțin plauzibilă.

MIHAI TUDOSE SUSȚINE CĂ „NICOLAE CIUCĂ ESTE DIN ALT FILM!” Mă rog, Mihai Tudose are mult umor și este realist. Inclusiv Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al pretinsului PNL și europarlamentar, nu neagă faptul că Tudose are dreptate. Cică Nicolae Ciucă și el, adică Rareș Bogdan, n-ar fi făcut politică până au intrat în PNL. De discutat! Întrucât Rareș Bogdan era teribil de înverșunat ca realizator TV, înjurând în stânga și în dreapta, inclusiv PSD-ul și PNL-ul. Iar acum se comportă ca unul care nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase. Îi aduc aminte că și o coală albă de hârtie face politică, fiind neutră. Ceea ce nu este cazul lui, deși se consideră imaculat. Iar Nicolae Ciucă a fost general cu patru stele și ministru al Apărării Naționale. Deci a făcut politică!

ION PREDOȘANU

P.S. GUVERNUL MUNCEȘTE! Totuși, joi, Cabinetul Ciolacu a avut prima ședință de Guvern din acest an și a luat măsuri importante. Prim-ministrul Marcel Ciolacu chiar a făcut o seamă de declarații. Inclusiv aceea că, de azi, 5 ianuarie, încep a fi plătite pensiile majorate cu 13,8%. (Ion Predoșanu)