Ca la noi, la nimeni – Economia românească, asemănată cu Titanicul !

Președintele ANAF, un oarecare pretins liberal ce se visează ministrul Finanțelor Publice în posibilul Guvern Ciolacu, se căznea luni, la început de săptămână să ne explice de ce nu funcționează la parametri normali acțiunea dirijată de conducerea ANAF de a strânge sumele din taxe și impozite pe care ar fi trebuit să le colecteze în primele 3-4 luni ale anului 2023.

BUGETUL PE 2023, UN BUGET PROST CROIT? Ba mai mult, chestionat dacă nu cumva Bugetul de stat pe anul 2023 a fost prost croit – cu venituri supraestimate și cheltuieli subdimensionate, așa cum se vede de la o poștă – președintele ANAF a dat-o cotită și nu a dorit să atingă nici măcar cu o floare greșelile pe care ministrul Finanțelor Publice, Adrian Câciu, cu siguranță le-a comis. Ca să nu mai amintim și faptul că o serie de cheltuieli ce trebuiau plătite la sfârșitul anului 2022 au fost amânate pentru începutul anului de (dis)grație 2023, de unde și „gaura neagră” înregistrată în Bugetul României, de circa 23 miliarde de lei, de la începutul acestui an și până acum.

Economistul Adrian Negrescu a asemănat economia românească cu vasul Titanic, și spune că „ne-am lovit de ghețarul prețurilor, iar acum ne ducem la fund.” Întrebat dacă România s-a întins mai mult decât trebuia, în ceea ce privește bugetul, economistul Adrian Negrescu a afirmat că „noi suntem precum Titanic, ne-am lovit de ghețarul prețurilor și acum ne ducem la fund”, așa cum am mai amintit mai sus.

DEFICIT ALARMANT! „Cei care sunt acolo, pe punte, ne tot povestesc despre cât de solidă este această navă a economiei, acest Titanic românesc, dar în realitate problemele economice se acutizează, iar încasările statului încep să piardă teren. Ce se întâmplă în momentul de față? Păi, ne uităm pe încasările comunicate de Ministerul Finanțelor, comunicate de politicieni, de stat. La trei luni, deja înregistrăm un deficit de 23 de miliarde de lei, peste gaura de 20 de miliarde despre care vorbim tot mai mult. Am ajuns deja la un deficit de 1,42% din PIB, în condițiile în care ne-am asumat un deficit pe tot anul de 4,4% din PIB.(…) Dar tendința arată o încetinire a economiei, pe care o simțim cu toții, o scădere puternică a puterii de cumpărare și a nivelului de trai. În condițiile în care economia românească trăiește mai mult din consum, iată că statul încasează mai puțin decât și-a propus.”

Cu mai multă vreme în urmă, prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, a cerut tuturor ministerelor să vină cu propuneri de reduceri a cheltuielilor cu cel puțin 6% pentru fiecare minister. De atunci, nu s-a mai auzit nimic decât că se pregătește o Ordonanță de Urgență a Austerității(sau a Sărăciei), dar care este amânată de la o săptămână la alta.

CÂND NE PAȘTE IMPOZITL PE VENITUL GLOBAL? Între timp, prim-ministrul Nicolae Ciucă vorbește despre „venitul global”, alcătuit din salariu, dobânzi și chirii pe care ar dori să-l impoziteze. Președintele ANAF, Lucian Heiuș, nu crede că un astfel de impozit va fi posibil anul acesta sau anul viitor. Însuși premierul Ciucă recunoaște că: „Aplicarea impozitului pe venitul global durează între 9-12 luni.”

În mod cert, Bugetul de stat pe anul 2023 a fost croit prost și nu se știe cum o s-o scoatem la capăt. Liderii Partidului Social Democrat, ai pretinsului Partid Național Liberal și ai UDMR sunt mai preocupați de cum își vor împărți ministerele între ei, în posibilul viitor Guvern Ciolacu. Un guvern ce va avea de gestionat o situație economică deosebit de gravă!

ION PREDOȘANU