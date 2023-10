Ca la noi, la nimeni – Deficit de precipitații, deficit bugetar clar!

Motto: „Dacă suferi, înseamnă că ești în întârziere față de lucruri. Te afli acolo unde ele nu mai sunt.” – Paul Valery

După cum se vede, că doar luna octombrie a început, Brumărel este călduros și secetos. În luna octombrie, temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei, se arată în prognoza pentru următoarele patru săptămâni, publicată marți de Administrația Națională de Meteorologie.

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile extracarpaice.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, cu o tendință spre deficit în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în Sud, Sud-Est și la munte. Aceste aspecte ale vremii nu sunt semne bune și arăturile de toamnă vor fi îngreunate de seceta pedologică din sol, iar recoltele de cereale din anul viitor vor fi în mare parte compromise.

CÂND STRĂNUTĂ GERMANIA, SE ÎMBOLNĂVEȘTE ȘI ROMÂNIA!? Motorul Europei, cum mai este cunoscută Germania, sau chiar tandemul Germania Franța, este gripat de relațiile proaste dintre Paris și Berlin. Considerată mult timp forța motrice a Uniunii Europene, relația franco-germană scârție serios, din toate încheieturile, încetinind în mod periculos deciziile-cheiei ale blocului comunitar european, inclusiv în privința Ucrainei și a relațiilor comerciale ale Uniunii Europene cu partenerii de pe alte continente, inclusiv America Latină, mărturisește un influent parlamentar german. Dezvăluirea îi aparține lui David McAlistar, președintele Comisiei pentru Asfaceri Externe a Parlamentului European și o figură proeminentă în partidul de opoziție al creștin democraților, în Germania.

PROMISIUNI ȘI SEMNE DE ÎNTREBARE. Încă de luni, s-a anunțat că se dau bani în plus la pensie! Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a promis pentru cei cu pensii sub 3.000 de lei, cum spuneam, bani în plus! Cel puțin așa a zis la începutul ședinței de luni a Executivului, că intră în plată ajutoarele pentru pensionarii cu venituri de sub 3.000 de lei. „Este clar pentru toată lumea că nu se poate vorbi de recesiune în România”.

SEMNE RELE ȘI DEFICIT GREU DE RECUPERAT! „Totuși, Guvernul anunță falimentul Complexului Energetic Hunedoara, care operează patru mine de huilă în Valea Jiului și deține termocentrala Paroșeni. Cam pe aceleași coordonate, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, vorbind despre ținta de deficit anunță că: „Fără fonduri europene, proiectele de infrastructură se opresc!”

Pe această temă, a recuperării deficitului bugetar, s-a exprimat și Piticul Atomic, cum l-a botezat pe Ion Cristoiu, fostul mare gazetar și regretatul om politic Corneliu Vadim Tudor. Ion Cristoiu este de părere că: „Există un zvon (conform căruia) Marcel Ciolacu a făcut aceste legi(ale reformei fiscal-bugetare!) în așa fel încât să cadă la CCR”. Și tot Piticul Atomic de Jean Cristoiu mai zice: „ Cele trei săptămâni anunțate de CCR trebuiau să-l facă pe Ciolacu să intre în trepidație. Domnul Ciolacu a zis azi(marți, n.m. I.P.) că, oricum, nu-i nicio problemă că majoritatea măsurilor intră în vigoare de la 1 ianuarie. Păi, nu a zis că e urgență?”(…) Indiferent ce face cu deficitul, vor închide ochii(se referă la cei de la Bruxelles!). Vom ajunge în situația penibilă Comisia (Europeană) să ne lingă pe noi și nu noi Comisia. Da,dar ne costăm pentru că dăm banii.(…) Undeva, la un moment dat, va crăpa și la noi.”

ION PREDOȘANU