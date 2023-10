Ca la noi, la nimeni – Culmea nebuniei, culmea barbariei!

Motto: „Prin cutezanță crește curajul, prin șovăială – teama.”

Publilius Syrus

Au trecut mai bine de două săptămâni de la atacul barbar al organizației teroriste Hamas asupra Israelului, din data de 7 octombrie, atac soldat numai în primele două zile cu 1.400 decese, dintre bebeluși, copii, tineri, bărbați și femei de la cele mai tinere – unele mămici – la cele mai vârstnice și supraviețiotoare ale Holocaustului. De a doua zi, premierul Benjamin Netanyahu a și declarat „stare de război” pentru statul Israel, situație în care poporul din Țara Sfântă se găsește și în prezent.

DISPARIȚIA HAMAS! – OBIECTIVUL NUMĂRUL UNU. Surprinzătorul atac barbar al Hamas a fost posibil și printr-o mai slabă activitate a serviciilor secrete israeliene, altădată recunoscute pentru înaltul lor profesionalism. De doi ani, organizația teroristă Hamas a pregătit invazia în niște tuneluri subterane din Fâșia Gaza, sub orașul Gaza existând un păienjeniș de tuneluri și chiar un oraș subteran. Abia acum s-a aflat că toate comunicațiile dintre șefii Hamas se efectuau prin niște cabluri din tunelurile subterane, ceea ce le făcea imposibil de interceptat. Ce-i drept, militanții Hamas mai făceau și pregătiri la suprafață, în Fâșia Gaza, pregătiri de scurtă durată, pe care serviciile secrete ale Israelului nu le-au luat în seamă, minimalizându-le.

Ei bine, dar mai degrabă rău, începând de a doua zi după fatidica dată a groaznicului măcel din 7 octombrie, Armata de Apărare a Israelului și-a propus să treacă la o invazie terestră în Fâșia Gaza și să-i nimicească până la unu pe membrii Hamas. Premierul Netanyahu a spus în repetate rânduri că: „Lovim inamicul cu toate forțele”. Și o face, lansând o canonadă de tiruri ale artileriei spre Fâșia Gaza. Numai că poporul israelian nu mai are răbdare și vrea să se treacă la invazia terestră pentru a-și nimici teroriștii care au atacat-o mișelește!

DE CE SE AMÂNĂ TRECEREA GRANIȚEI CU FÂȘIA GAZA? Primul motiv serios pentru care forțele de apărare ale Israelului nu dau ordinul, care ar fi un ordin politic, de intrare terestră în Fâșia Gaza și-l amână de la o zi la alta este faptul că teroriștii grupării Hamas au luat vreo 250 de ostatici. Pe care i-au și ascuns în tunelurile de sub orașul Gaza și-i folosesc drept scut uman. Pe de altă parte, Fâșia Gaza este locuită de palestinieni, care sunt civili. Folosiți, evident, și aceștia tot ca scut uman. Până în prezent, au fost eliberați doi prizonieri – mamă și fiică – cu dublă cetățenie israeliano-americană, probabil rod al negocierilor purtate de Secretarul de stat al Statelor unite ale Americii, Antony Blinken, atunci când a făcut un tur de forță în Orientul Mijlociu, perioadă în care a purtat desigur negocieri și cu statul Quatar, cel care are o mare influență asupra grupărilor teroriste Hamas și Hezbollah, ultima acționând în Sudul Libanului. Ulterior au mai fost eliberate două persoane, din rândul ostaticilor, femei mai în vârstă – una de 79 și alta de 85 de ani – pe motive umanitare. Atât Statele Unite ale Americii, cât și Uniunea Europeană fac presiuni asupra Israelului să amâne intrarea terestră în Fâșia Gaza. Doar-doar vor mai fi eliberați ostatici.

VIZITELE ȘI MEDIEREA PREȘEDINTELUI FRANȚEI, EMMANUEL MACRON. După cum se știe, primul om politic care a vizitat Israelul după masacrul teroriștilor Hamas este prim-ministrul României, Marcel Ciolacu. Au mai venit în Țara Sfântă Olaf Scholz și, mai important, Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden. Cu toții au susținut prudență maximă și amânarea intrării terestre, aeriene sau navale a Israelului în Fâșia Gaza. Cea mai recentă vizită este a președintelui Franței, Emmanuel Macron, care a discutat preț de o oră cu premierul Benjamin Netanyahu, după aceea deplasându-se în Cisiordania, unde a avut o întrevedere cu liderul da fapt al Palestinei, Mahmoud Abass, la Ramalha. Pentru ca miercuri să se întâlnească cu Regele Iordaniei, Abdulah al II-lea.

Președintele francez, Emmanuel Macron încearcă o mediere între părțile aflate în conflictul devenit război și tragem nădejde că va avea o reușită. Căci, altfel, e o întreagă nebunie. Israelul e atacat de Hamas dinspre Fâșia Gaza, de Hezbollah din Sudul Libanului și, mai nou, de milițiile șiite din Siria.

ION PREDOȘANU

P.S. LA NOI, AUSTERITATEA SE EXTINDE. Nici pe la noi, pe acasă, nu-i chiar liniște. Austeritatea se răspândește în România, există pericolul ca unele salarii să nu mai poată fi plătite, rectificarea bugetară nu s-a făcut și se pregătește o nouă Ordonanță a Austerității!(Ion Predoșanu)