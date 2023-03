Ca la noi, la nimeni – Accidente, anchete, verificări și demisie niciodată la CFR!?

Motto: „În afară de genocid, pe teritoriul nostru nu au avut loc incidente mai serioase.” – Aleksandar Baljak, Aforisme din Serbia (traducere de Valeriu Butulescu)

Ministerul Transporturilor a avut, după 1990, cei mai mulți miniștri. Printre ei și pe Traian Băsescu (născut Braunovici), confirmat de justiție ca turnător la fosta securitate comunistă sub codul de Petrov. Ei bine, din perioada ministeriatului său la transporturi datează și cea mai mare greșeală. Desființarea SN CFR și împărțirea acesteia în vreo cinci societăți comerciale, ca să se poată fura mai mult și să fie falimentată acea care cândva era a doua armată în stat – ceferiștii!

MIRARE ȘI STUPOARE. Aflăm cu mirare și oarecare stupoare că actualul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, s-a dezmeticit puțin și cere verificarea urgentă a infrastructurii feroviare și a mecanicilor de locomotivă din toată țara, după accidentul mortal, de sâmbătă, din Gara Galați.

„În urma accidentului feroviar din Galați, cum spuneam, în care conductorul trenului R7576 și-a pierdut viața, transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate. Ca ministru al Transporturilor, am decis o serie de măsuri menite să crească nivelul de siguranță al călătorilor și al personalului CFR Călători. De asemenea, vreau ca standardele tehnice în sistemul feroviar să fie asigurate mereu la cei mai buni parametri pentru ca asemenea tragedii să nu se mai repete”, a spus ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, pe Facebook. Grindeanu susține că a solicitat verificarea mecanicilor deoarece este al doilea accident feroviar din ultima perioadă.

„În urma incidentului din Gara Galați, până la clarificarea cauzelor producerii acestuia și, având în vedere că este al doilea accident feroviar produs într-un timp foarte scurt, am decis următoarele: să solicit CFR Călători să demareze de urgență verificarea tehnică a materialului rulant feroviar aflat în uz. De altfel, în urma incidentului de la Teleorman, am dispus reexaminarea tuturor mecanicilor de locomotivă, începând cu luna aprilie”, a anunțat Sorin Grindeanu.

ANGAJATĂ A CFR, DECEDATĂ! O femeie a murit în urma accidentului feroviar produs sâmbătă seara în Gara Galați. Decesul s-a produs la Spitalul de Urgență Galați, acolo unde au fost transportate cele patru victime ale accidentului. Mai multe instituții au declanșat anchete.

Femeia a murit după ce a făcu cinci stopuri cardio-respiratorii, au anunțat reprezentanții unității medicale. Deoarece este vorba despre o angajată a CFR, cazul va fi anchetat de Inspectoratul de Muncă. Verificări mai fac Poliția și CFR. Accidentul a avut loc în Gara Galați. O locomotivă a lovit în plin vagonul unui tren de călători, rănind patru persoane. CFR Călători a anunțat că printre victime sunt trei angajați ai companiei și un călător.

NEATENȚIA MECANICULUI SAU VITEZA PREA MARE A LOCOMOTIVEI? „CFR Călători informează că în seara de 25 martie 2023, în stația Galați, la cuplarea locomotivei la garnitură pentru formarea trenului Regio7576 în relația Galați-Mărășești a fost tamponat primul vagon. În urma impactului, din primele informații au fost rănite patru persoane aflate în tren. Trei dintre acestea sunt mecanicul, conductorul și șeful de tren, dar și un călător, pentru care a fost solicitat serviciul Ambulanță, aceștia fiind preluați de echipajele medicale pentru a acordarea de îngrijiri de specialitate. Totodată, au fost avariate locomotiva și vagonul. În tren se afla un călător. Cauzele care au generat acest accident vor fi stabilite de echipa de cercetare aflată la fața locului”, a anunțat CFR prin intermediul unui comunicat de presă. O altă anchetă va fi făcută de polițiști, după cum relatează Mediafax.

ION PREDOȘANU