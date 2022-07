Apă furată din rețeaua de la Cătunele!

În plină perioadă de secetă, primarul din Cătunele se vede nevoie să le ceară consătenilor săi să nu mai ude grădinile sau, dacă știu pe cineva care e branșat ilegal, să sesizeze autoritățile. Florinel Țuilă, la al șaselea mandat, le-a transmis oamenilor, într-un mesaj online, că apa nu este bună pentru udatul grădinilor pentru că are clor și, în plus, le-a cerut și să nu mai fure din rețeaua publică. Edilul susține că 20% din volumul de apă din rețea nu se găsește la facturile trimise pentru plata consumului. Asta ar fi o dovadă certă că oamenii sunt branșați ilegal și că nu sunt interesați de suferințele celor la care apa nu ajunge pe motiv că ei udă grădinile fără să ducă grija costurilor. „Foarte multă apă de consumă în această perioadă, față de perioada de iarnă. Avem trei puțuri și nu facem față. Se mai sustrage din rețea destul de multă apă. Fie au reușit să oprească apometrele, fie se branșează ilegal. Acolo unde am depistat astfel de cazuri, i-am debranșat, au plătit datoriile și taxa de rebranșare, dar acum am decis să nu-I mai branșăm pe cei care fac astfel de fapte. Avem debit mic și consum mare și sunt probleme generale. E apă în fântâni, dar nu o folosești nimeni la udat, deși cea din rețea e clorinată și nu e bună pentru plante. Pentru viitor cred că trebuie să scoatem apometrele la porți și atunci o să avem verificări mult mai eficiente”, declară edilul.

Gelu Ionescu