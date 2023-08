Rețeta săptămânii – Fabiskitchen: Smoothie cu banane și zmeură

Lista de cumpărături:

* 200 de grame de zmeură;

* 400 ml Băutură de Orez, Soia sau Lapte;

* 20 ml extract de vanilie;

* 1 banană;

* 1 linguriță de miere.

Mod de preparare:

Un Smoothie delicios, în care se îmbină foarte bine toate Ingredientele!

Nu sunt adeptul cumpărării din supermarket acest gen de Smoothie pentru că se pregătește foarte rapid acasă.

Știu ce ingrediente folosesc și pot să ,,mă joc” cu gustul și este ceea ce vă recomand si dumneavoastră.

Această băutură sățioasă este perfectă și pentru micul dejun, mai ales când nu aveți timpul necesar să va pregătiți altceva.

Dacă folosiți zmeură proaspătă, atunci trebuie să fie spălată înainte sub jet de apă.

În cazul în care optați pentru zmeură congelată, nu va mai trebui s-o spălați.

Într-un blender adăugăm zmeura, apoi curățăm o banană pe care o tocăm în bucăți mai mari pe care le adăugăm peste zmeură.

După gustul fiecăruia se poate adăuga o băutură din orez, soia sau lapte.

Știu că sunt persoane care au intoleranță la lactoză și de aceea am scris două opțiuni de băuturi.

Adăugăm restul ingredientelor în blender și apoi amestecăm totul bine, pentru aproximativ un minut. După bunul plac, se poate ornamenta cu zmeură, mentă sau busuioc verde.

Poftă bună!