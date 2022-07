Importanța controlului medical periodic

Motivele pentru care marea majoritate dintre noi ne adresăm medicului sunt variate. De cele mai multe ori, motivul pentru care se face o programare la medic este rezolvarea unei probleme acute, supărătoare. Bolile cronice sunt și ele un motiv pentru care ne adresăm medicului, cu atât mai mult cu cât este necesară continuarea tratamentului pentru acea boală și implicit este nevoie de reînnoirea unei rețete.

Există numeroase afecțiuni (hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, cancerul) care pentru o lungă perioadă de timp nu prezintă nici un fel de simptom și care din cauza nerespectării obiceiului unei vizite medicale anuale ajung sa fie diagnosticate în faze avansate, când metodele terapeutice nu mai sunt la fel de eficiente.

Cu alte cuvinte, chiar dacă nu vă supără nimic în mod deosebit, nu ratați controlul medical periodic!

Datele unui studiu lansat de PALMED (Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private) în februarie 2022 arată că medicina preventivă ocupă un rol secundar în România, în timp ce majoritatea pacienților ajung în cabinetul de consult doar în momentul în care afecțiunea este deja avansată.

Limitarea accesului la serviciile de sănătate din perioada pandemiei a alimentat și mai mult comportamentul pacienților de a evita monitorizarea sănătății.

„Conform unui research Ispos la nivelul anului 2021, aproape jumătate dintre românii din mediul urban au mers mai puțin sau deloc la medicul de familie (43%) sau la medicul specialist (50%). În același timp, un sfert dintre români (23%) nu și-au făcut deloc analize de sânge, respectiv 29% nu au apelat la investigații, monitorizări sau ecografii de monitorizare sau prevenție”, se arată într-un comunicat de presă.

Datele arată faptul că interesul pentru a merge la medic sau a face analize a fost mai scăzut în rândul bărbaților și al persoanelor cu educație și venituri mai mici, ceea ce a determinat accentuarea urgențelor medicale.

Într-un studiu realizat de aceeași companie de research în 2021, 54% dintre medicii de familie și 68% dintre specialiștii intervievați au observat o creștere a numărului de urgențe/ agravarea afecțiunilor pentru pacienții cronici.

Pentru a impulsiona vizita la medic din timp și a descuraja autodiagnosticarea, diverse policlinici private au creat pachete de screening cu un anumit procent de discount accesibile până la o anumită dată.

De asemenea, analize se pot face și în Policlinica-Ambulatoriul Integrat al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, cu programare din timp.

Cât de des trebuie mers la medic

În mod normal, ar fi bine ca orice persoană să meargă o dată pe an la medic pentru o evaluare completă care să cuprindă și analizele uzuale. Chiar și așa, trebuie înțeles faptul că examinarea medicală periodică are o frecvență și importanță diferențiată în funcție de vârstă și sex.

Astfel: până la vârsta de 40 de ani în plină stare de sănătate se poate merge la control medical chiar și la 2-3 ani, după acest prag însă se impune o vizită medicală anuală.

În ceea ce le privește pe femei, acestea trebuie să se îngrijească în mod special deoarece problemele ginecologice sunt unele dintre cele mai frecvente afecțiuni cu care acestea se confruntă.

Astfel, orice femeie activă din punct de vedere sexual este obligată să meargă o dată pe an la ginecolog pentru a efectua un consult și în vederea screening-ului pentru cancerul de col uterin care se face cu ajutorul testului Babeș – Papanicolau.

Care este rostul controlului medical periodic?

– prevenția primară a oricărei boli

– identificarea împreună cu medicul curant a factorilor de risc existenți pentru orice afecțiune (ex: fumatul în cazul cancerului pulmonar)

– depistarea bolilor care există, dar care nu se manifestă încă

– aflarea recomandărilor medicale în vederea schimbării stilului de viață defectuos

Analizele și investigațiile care trebuie făcute periodic

Investigațiile ce trebuie făcute anual (sau chiar mai frecvent) diferă de la pacient la pacient, medicul curant fiind cel mai in măsură să hotărască periodicitatea acestora.

Chiar și așa, în cele ce urmează, vă voi prezenta o lista cu analizele și investigațiile de bază care nu trebuie să lipsească din controlul medical periodic:

– analize de sânge care să cuprindă: hemoleucograma, ureea și creatinina (pentru monitorizarea funcției renale), transaminaze (monitorizarea funcției hepatice), profil lipidic (colesterol, trigliceride), glicemie

– sumar de urină

– electrocardiogramă

– radiografie pulmonară (în cazul celor care fumează)

– măsurarea tensiunii arteriale

Pe lângă acestea, femeile sunt obligate, după cum spuneam și mai sus, să meargă anual la un control ginecologic.

De asemenea, pentru cei care au probleme oculare sau poartă ochelari, este bine ca în fiecare an aceștia să meargă la oftalmolog.

Și nu în ultimul rând, să nu uităm de vizita la medicul stomatolog. Specialități precum Oftalmologie, Ginecologie, Pneumologie, Cardiologie, Neurologie se regăsesc și în Ambulatoriul Integrat al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu și puteți face programare din timp pentru a merge la consulturile de care aveți nevoie.

Material informativ realizat de dr. Cornoiu Cristina, medic specialist medicină de familie, Cabinet Planificare familială – Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu