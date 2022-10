Darurile de suflet ale domnului Acad. şi Prof. univ. dr. DAN ILIE MOREGA – ,,Eu, înainte de a fi un membru al unui partid politic, am fost, în primul rând, un observator neutru şi un critic foarte exigent şi obiectiv al scenei politice şi al societăţii”!

Printr-un gest de aleasă nobleţe sufletească şi de evlavioasă credinţă dreptmăritoare, Domnul Acad. şi Prof. univ. dr. DAN ILIE MOREGA, Prorector al Universităţii Libere Internaţionale Moldova (ULIM) de la Chişinău, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte, Acad. dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a dăruit şi dăruieşte în aceste zile episcopilor de frunte ai Olteniei şi sfintelor mănăstiri de pe meleagurile gorjene, cele mai alese daruri ale sufletului domniei sale, cărţile în care şi-a deschis către oameni sufletul plin de trăiri emoţionale, pentru a face cunoscut gestul de recunoştinţă faţă de Atotputernicul şi Preaînaltul Dumnezeu, deoarece domnia sa dăruieşte cărţile ca un semn de preţuire şi ca o dovadă că preţul vieţii noastre, numai Bunul Dumnezeu îl ştie cu adevărat, mai ales că exigenţa şi spiritul critic al acestui om care se respectă pe sine, respectându-i pe alţii, pur şi simplu explodează uneori cu un curaj debordant, când spune: ,,Tot timpul, cred că am avut încredere în oameni, nu în cei care încearcă să arunce cu noroi în toate direcţiile pentru a se face ei remarcaţi. Cei care au drept misiune să dezbine comunităţile de oameni în favoarea unor grupuri de interese, de cele mai multe ori prezintă minciuna drept adevăr, ipocrizia ca sinceritate, şi îşi ascund dispreţul printr-o falsă apropiere faţă de oameni şi faţă de nevoile lor. În realitate, nu fac decât să se preocupe doar de propriile interese meschine şi egoiste. Se ia omul după fapte, precum pomul după roade!”, un text care ne fascinează şi ne îndeamnă la o meditaţie atentă şi la o reflecţie profundă, pentru că o carte bună te lasă întotdeauna ca să-ți alegi singur o parte din gânduri, pentru a-ţi desluşi sinele, iar, tot ceea ce poate fi învățat în lumea aceasta este scris în cărțile bune ale unui om bun! Domnul Dan Ilie Morega ne dovedeşte că tot ceea ce suntem noi ca persoane private sau ca persoane publice, se datorează în mare parte cărților pe care le scriem şi ni le asumăm prin faptele pe care le judecă numai Dumnezeu!

Aşadar, Pachetul cu daruri de suflet al domnului Dan Ilie Morega, pentru episcopi şi pentru sfintele lavre ale Gorjului, conţine câte o diplomă de onoare cu Ordinul «Tudor Vladimirescu», câte o medalie cu Ordinul Militar Tudor Vladimirescu», împreună cu cărţile alese şi scrise de către domnia sa: «Dan Ilie Morega – O viaţă în slujba gorjenilor», «ROMÂNISM şi PATRIOTISM – viaţa mea, 2020», «Sărăcie, corupţie şi poliţie politică, 2014», «Corupţie şi sărăcie, 2021», «România – între prăbuşire şi relansare economică, 2000» şi «Bicentenarul Revoluţiei lui Tudor Vladimirescu, 2021», pentru a sublinia faptul că aceste cărţi exprimă activitatea de o viaţă a domnului Academician, Prof. univ. dr. Dan Ilie Morega, manifestată cu deschidere şi cu sinceritate în relaţiile cu oamenii, pentru că numai domnia sa o poate spune în acest sens, cu o limpezime şi cu o sinceritate care înlătură orice îndoială speculativă: ,,O mai mare satisfacţie nu există pentru mine, ca atunci când venea omul la mine şi îmi spunea că vrea să facă o întreprindere sau o asociaţie cu scop lucrativ, că aşa se chemau atunci! Mă întrebau: «Îmi spuneţi şi mie cum se face?!…Şi cum vedeţi dumneavoastră că ar trebui să fac pe viitor?!». Eu îi îndrumam corespunzător, pentru că ştiam cum se face asta din practică, nu din teorie! Am muncit mult pentru cooperaţie la Gorj! Mă bucur că am reuşit şi am adus-o pe locul întâi pe ţară, dar, îmi parte rău că acei care au venit după mine au distrus-o, iar, oamenii şi copiii lor, acum nu mai au unde să se angajeze”! Asemenea cuvinte reverberează cu ecouri profunde în viaţa şi în sufletul unui om ca domnul Dan-Ilie Morega, când sună ca o profesiune de credinţă a faptului că oamenii educați care muncesc mult şi scriu cărţi, trebuie să țină cont în mod constant de faptul că legătura cu ceilalţi, şi mai ales ajutorarea oamenilor pe care îi conduc sunt părţi ale algoritmului fiinţei umane şi ale unui suflet nobil, fiindcă literatura este un lucru, iar viața este cu totul altceva! Fără nici o îndoială că citind şi studiind cărţile acestea, cuvântul capătă greutate, numai dacă-i sacrificăm viaţa noastră cu un sentiment patriotic profund, şi ea ar trebui să reprezinte mai mult decât o autobiografie, deoarece o carte de genul acesta stimulează apetitul de dezvoltare personală pentru toți cei care au dificultăți în relația cu sinele sau cu percepţia unei anumite conştiinţe de sine, mai ales atunci când trăiesc prin dragostea de a dărui cărţi! Am putea spune că fiecare pagină lecturată din aceste cărţi reprezintă o fărâmă care face parte din marele discurs al lumii, care este zămislit la rândul său din milioane de alte pagini de cărţi istorice, filosofice, ştiinţifice, artistice, tehnice sau social-economice, pentru că nu putem accede la marea cultură a lumii decât cu un mănunchi de cărţi care vorbesc despre viaţa unui om care a scris şi cărţi de referinţă. Prin mijlocirea acestor cărţi strângem în jurul nostru lucrurile, locurile natale, oamenii şi vremurile care au fost, care sunt şi care vor mai veni după noi în succesiunea generaţiilor! Cărţi ca acestea, parcă te îndepărtează de ispitele vieţii, iar, cărţile de acest fel, ne pun de acord cu noi înşine, fiindcă ne îndrumă să privim înainte, luând aminte la ceea ce a fost cândva o viaţă trăită cu demnitate! Spre exemplu, referindu-se la activitatea sa de parlamentar, Domnul Morega spune tranşant într-una dintre aceste cărţi: ,,În Parlament, m-am preocupat, îndeosebi, de legile pentru care m-am angajat faţă de alegătorii din Colegiul I al judeţului nostru, la Camera Deputaţilor şi pe care, în mare parte, le-am rezolvat. Excepţia a constituit-o proiectul de lege privind acordarea unor pensii sociale celor din zonele necooperativizate care au peste 70 de ani, proiect de lege care a fost respins de patru ori de cître PSD şi de către PDL”, iar, cuvintele domniei sale, având acoperire în fapte, demonstrează că atunci când trecem şi prin momente grele şi pline de promisiuni înşelătoare, Dumnezeu ne ajută să ne exprimăm iubirea ca şi atunci când ne îndrăgostim şi ne sunt dascăli fideli şi exigenţi oamenii de bine, oamenii cu suflet mare, dar, mai ales, atunci când ne propunem să evoluăm în planul Creaţiei.

Merită ca întotdeauna să spunem că trebuie să Îl iubim cel mai mult pe Dumnezeu, dar, uneori, adorăm să ne afundăm cu mintea şi cu sufletul printre paginile cărţilor tipărite şi de către domnul Dan-Ilie Morega, deoarece, prin lectură, reuşim să scăpăm de povara existenţei noastre cotidiene, mai ales în ziua de azi, când suntem prinşi în vâltoarea unui ocean de informaţii de dimensiuni globale, multe dintre ele fiind numai forme de manipulare, pentru că numai cărţile adevărate ne ridică în sfera spirituală şi ne smulg din valurile mediocrităţii informaţionale, pentru a deschide un drum spre inimile şi minţile cititorilor. Desigur, întotdeauna, am perceput cărţile bune ca pe nişte balsamuri ale sufletului şi m-am hrănit cu convingerea că ele au fost şi vor continua să rămână peste vremuri adevărate surse sigure şi extreme de valoroase de consolidare spirituală şi intelectuală în templul de aur al credinţei dumnezeieşti! Este o mare onoare să scrii cărţi, aşa cum este o cinste să fii un cititor al cuvântului scris! Arta cititului şi a lecturii pasionale poate lua locul acelei experienţe privilegiate care ne lămureşte şi ne convinge în legătură cu virtuţile infinite ale lecturii. Mai mult, chiar citind aceste cărţi ale domnului Morega, putem înţelege lectura ca pe un act de mântuire existenţială, dacă e să comparăm cărţile cu cei mai buni prieteni ai sufletului nostru, piedestalul care ne sprijină în singurătate, ne ajută să uităm asprimea oamenilor şi a patimii lucrurilor, mai ales dacă ne potolesc patimile şi grijile pentru a ne îndepărta de plictiseala, stresul şi anxietatea unei lumi care e bântuită de crize! De fapt, citeşte şi fă ce vrei, aşa cum sună legea fundamentală a lecturii, dar, mai presus de toate, citeşte şi deşteptă-ţi mintea cu atenţie, cu ideile înalte, cu teoriile profunde, cu legile drepte, cu sfaturile, cugetările şi operele marilor spirite ale istoriei şi ale culturii naţionale şi universale, pentru că fiecare carte bună care este citită, e o fărâmă din marele discurs al lumii, care este edificat la rândul său din milioane de alte discursuri literare, istorice, filosofice, ştiinţifice, artistice, tehnice sau social-economice. Spre exemplu, o carte cum este cea intitulată: «ROMÂNISM şi PATRIOTISM – viaţa mea, 2020», ne demonstrează faptul că nu putem trece prin marea cultură a lumii, fără a ne gândi la patria în care ne-am născut, mai ales că prin mijlocirea unei cărţi care îţi dă aripi, cum se spune, strângem în jurul nostru lucrurile, locurile, oamenii şi vremurile, dincolo de ceea ce văd unii într-o vizită turistică în România a celui mai bogat om din lume, Elon Musk, cel care a venit la noi în ţară, pur şi simplu, să epateze bogăţia lui uriaşă, dar, nu oricum, ci, închiriind Castelul Bran şi dezvoltând în minţile aburite ale bogaţilor lumii că România este o ţară de vânzare! Domnilor cu pungile mari cât o planetă, altfel spus, PUNG-AŞI, luaţi aminte bine, cărţile pe care oamenii buni le scriu, aşa cum se dovedeşte şi domnul Dan Ilie Morega prin cărţile sale, ne îndepărtează de ispitele vieţii, ne pun de acord cu noi înşine, ne îndrumă, atunci când trecem prin momente înşelătoare şi ne ajută să ne exprimăm iubirea de ţară, atunci când cărţile ne sunt dascăli fideli şi exigenţi, atunci când ne propunem să evoluăm. Tot ceea ce e omenesc se găseşte în cărţile bune, iar, înţelepţii care au lăsat mărturii scrise ne apar ca nişte drumeţi care au străbătut căile suferinţelor şi ne întind mâna, chemându-ne lângă dânşii atunci când ne simţim în restrişte! Cu siguranţă, vom reveni asupra acestui gest nobil al Domnului DAN ILIE MOREGA, ca şi asupra cărţilor domniei sale, pentru că tot ceea ce e omenesc se găseşte în cărţile valoroase, iar, o carte care se numeşte: «O VIAŢĂ ÎN SLUJBA GORJENILO», ca să dăm numai un singur exemplu grăitor, ne dovedeşte că nu doar înţelepţii care au lăsat mărturii scrise reprezintă nişte «drumeţi» care au străbătut înaintea noastră căile suferinţelor şi ne întind o mână de ajutor, chemându-ne lângă dânşii, atunci când ne simţim în restrişte, dar, mai ales, oamenii de acţiune, oamenii faptelor bune pe care îi iubeşte Dumnezeu şi care sunt plăcuţi lui Dumnezeu, demonstrează că sunt o chintesenţă a bunătăţii de care trebuie să dăm dovadă cu prisosinţă în această perioadă frământată a istoriei noastre! (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA