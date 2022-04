Ca la noi, la nimeni – Unul hăis (Cîțu) și altul cea (Ciolacu)!

Motto: „//Biată țară, în criză financiară,/ Din picior de plai și gură de Rai/ Ai ajuns maidan pentru fiecare golan/ Și tomberon pentru fiecare avorton//.”

Catren de Adrian Păunescu (iunie 1992)

Genial, Poetul Național Adrian Păunescu a anticipat viitorul trist și greu (al țării).

Am rememorat aceste patru versuri, după ce am sărbătorit cu toții Învierea Domnului nostru Iisus Hristos și până la Înălțare ne spunem cu toții urarea creștinească „Hristos a Înviat!” Așa cum fac toți creștinii din lume, oriunde s-ar afla.

CÂȚU O DĂ LA-NTORS! M-a surprins neplăcut cum ieri, Președintele Senatului și fost lider al pretinsului PNL, Florin Cîțu, nu a confirmat prezența alături de Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților și președinte al Partidului Social Democrat, la Kiev, astăzi, miercuri, 27 aprilie 2022.

Mai demult, liderii celor două Camere parlamentare, Florin Cîțu și Marcel Ciolacu, spunea că vor vizita împreună Kievul la invitația președintelui Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk. „Pe 27 aprilie va avea loc la Kiev vizita președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Va fi o vizită desfășurată prepoderent pe teren, care va cuprinde mai multe zone afectate de război, inclusiv zone în care armata rusă a comis atrocități. Scopul acestei vizite este legat de rolul pe care țara noastră îl va avea în viitorul plan de reconstrucție a Ucrainei, după război. De asemenea, în acest moment discutăm despre un posibil discurs al Președintelui Ciolacu în Rada Supremă ucraineană”, anunța Camera Deputaților în 13 aprilie.

MARCEL CIOLACU SE ȚINE DE CUVÂNT! Iată ce spunea Marcel Ciolacu, LIVE, la DCNews:

„Nu știm exact dacă pe 27 aprilie(vom merge la Kiev, n.m. I.P.), dar categoric se va merge la Kiev și este stabilit în acest moment și traseul și mare parte din întâlniri.

Am fost invitat atât eu cât și președintele Senatului și era normal să avem o abordare comună, cel puțin diplomatic este corect să ai o abordare comună și o să mergem împreună”, a spus Marcel Ciolacu la DCNewsTV. Întrebat dacă se vor întâlni și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, acesta a răspuns: „Este în calendar și credem că se va concretiza și această întâlnire, mai ales după discursul ținut în Parlamentul României (de președintele Volodimir Zelenski, în format video, n.m. I.P.). Vom avea și deplasări în zonele de conflict cele mai afectate”.

La acea vreme, și schimătorul și băgătorul de strâmbe în coaliția guvernamentală PSD-PNL-UDMR, individul Florin Cîțu anunțase și el, la rândul lui, că: „Voi merge în zonele afectate de război, inclusiv în cele în care armata Rusiei a comis atrocități. Voi discuta cu oficialii ucraineni despre implicarea României în planul de reconstrucție al Ucrainei, după război.”

UITE CÎȚU, NU E CÎȚU! Una a afirmat Florin cel Cîțu la acea vreme iar ieri același Cîțu NU confirma că va merge miercuri, adică astăzi, la Kiev.

Ori nu vrea să se molipsească de ceea ce Jupânul lui din Dealul Cotrocenilor zice sacadat PeSeDe, ori este informat prost și are impresia că Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților și al Partidului Social democrat, i-ar putea da COVID-19!

Ba același Florin Cîțu mai are și tupeul să ne zică: „Este o vizită oficială care va fi la un moment dat”. Eu, unul, l-aș sfătui să se grăbească pentru că pretinsul PNL s-ar putea să-i retragă funcția de Președinte al Senatului!

ION PREDOȘANU