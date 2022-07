Ca la noi, la nimeni – Secetă cumplită, dobânda cheie mărită!

Motto: „Totdeauna există cineva mai nefericit decât tine.”

Rabindranat Tagore, Scriitor indian, Laureat al Premiului Nobel pentru literatură

Nici nu se putea rata declarația de presă a Președintelui României, Klaus Werner Iohannis, după succesele mari și clare în domeniul politicii externe, la care a avut un important merit în ultima vreme. Cu sublinierea acestora și-a început președintele Iohannis întâlnirea cu presa, ținută marți seara, urmată de o sesiune de întrebări din partea mass-mediei și de răspunsuri chiar la toate întrebările.

FIRESCUL ÎNTÂLNIRII CU MASS-MEDIA. A fost prima conferință de presă din acest an și, de data aceasta, președintele a avut răbdare, exprimându-și opiniile despre situația grea din țară, generată și de seceta cumplită ce pârjolește culturile fermierilor, afectată în plus de războiul din Ucraina. Președintele a apreciat stabilitatea României, susținând că este nevoie de modernizarea Constituției, pe care nu o vede schimbată până în anul 2024.

Domnia sa își menține părerea că, în ceea ce privește Codul Fiscal, optează pentru menținerea cotei unice și se declară împotriva impozitului progresiv ori a taxei de solidaritate, ambele propuse de Partidul Social Democrat.

LOVITURĂ CRUNTĂ DE LA BNR. Miercuri, Banca Națională a României a crescut brusc rata cheie de dobândă monetară, de la 3,75% la 4,75%. Și indicele interbancar ROBOR, ajuns la 6,6%, este posibil să crească spre 10-12% până în februarie anul viitor. Creșterea dobânzii cheie, coroborată cu a ROBOR-ului reprezintă o lovitură cruntă pentru românii care au credite în lei, cu dobândă variabilă. Așa cum spunea și Banca Angliei: „Vine o furtună economică”. Iar acest an dificil sub toate aspectele se va răsfrânge și în 2023, cu atât mai mult cu cât nu există semne pentru un sfârșit prea apropiat al războiului din Ucraina.

PETRE DAEA, NOUL MINISTRU AL AGRICULTURII, FAȚĂ CU CALAMITĂȚILE. Pentru a cincea oară, profesionistul adevărat care s-a dovedit a fi Petre Daea are toate șansele să devină pentru a cincea oară ministrul Agriculturii. Din păcate, de la precedentul său ministeriat nu s-a mai investit niciun leuț în sistemele de irigații. În prezent, România se confruntă cu o secetă pedologică prelungită, cum n-a mai avut vreodată în istorie. Și miercuri s-au emis coduri portocalii pentru mai multe județe ale României, amenințate de ploi, vijelii și grindină. Din pricina secetei și a caniculei, în vestul Banatului și al Crișanei, dar și în Dobrogea a plouat puțin spre deloc.

APELE ȘI LACURILE SEACĂ, APA POTABILĂ SE RAȚIONALIZEAZĂ. Peste 100 de localități au probleme în alimentarea cu apă a populației și industriei. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat că nivelul Dunăîrii este în scădere, ajungânmd la sub 3.000 de metri cubi pe secundă, iar potrivit lui peste 75% din țară este afectată de secetă. „Apa potabilă nu trebuie folosită irațional pentru alte scopuri. Consumul rațional este absolut necesar”, susține și prim-ministrul Nicolae Ciucă.

Televiziunile au prezentat cum Lacul Sărat al județului Brăila nu mai are strop de apă, la fel ca și alte două lacuri mari: unul din județul Buzău, iar altul, cu o suprafață de 100 hectare, din județul Satu Mare au avut aceeași soartă.

Dacă la noi sunt localități în care alimentarea cu apă se face în anumite intervale orare, la alții este și mai rău! Locuitorii din Mariupol (Ucraina), atâția câți au mai rămas după ce orașul a fost distrus de ruși, stau la cozi să-și primească rația de 5 litri de apă potabilă pentru o săptămână!

ION PREDOȘANU

P.S. STABILITATEA FISCALĂ DORITĂ. Între altele, prim-ministrul Ciucă a mai afirmat miercuri: „Luptăm pentru păstrarea stabilității fiscale și a locurilor de muncă”. După unele calcule ale Ministerului Finanțelor, în anul 2023, impozitele pe case vor fi de trei ori mai mari decât în 2022 (Ion Predoșanu)