Ca la noi, la nimeni – Nepăsare și incompetență!

Motto: „Incompetența este criza reală”. – James Cook

Citeam undeva că nu se știe de ce toată lumea atacă guvernul, întrucât nu a făcut nimic. Dar nici nu-i cazul să fim așa de răutăcioși. Ceva-ceva a mai mișcat Guvernul Ciucă, susținut în Parlamentul României de coaliția PSD, PNL și UDMR. A luat, ce-i drept, și unele măsuri sociale la inițiativa social-democraților, Cum ar fi programul Sprijin pentru România, unele ajutoare bănești pentru cei neajutorați și cu pensii extrem de mici, dar și cu acordarea a 500 de euro odată la două luni celor care au venituri sub 1.500 de lei.

SĂPTĂMÂNĂ TENSIONATĂ. Așa se anunță săptămâna în care pășim astăzi. În sensul că va fi mai tensionată decât celelalte. Principala și spinoasa problemă ce urmează a fi dezbătută în coaliția de guvernare este, desigur, cea a stabilirii procentului cu care se vor majora pensiile de la 1 ianuarie 2023.

TENACELE BUDĂI, MINISTRUL MUNCII. Atunci când, prin lunile iunie-iulie, ministrul Muncii, Marius Budăi, anunța că pensiile nu vor putea fi mărite cu mult peste 10%, cei mai mulți îi cereau demisia. Cu toate că, Marius Budăi s-a zbătut cel mai mult ca indicatorul de 9,4% din PIB, introdus de ex-ministrul USR(Uniunea Sabotați România!) în Planul Național de Redresare și Reziliență – ce urma, culmea, să fie neschimbat pentru 50 de ani – să fie schimbat, lumea îl lua în răs. Bun profesionist și om de cuvânt, Marius Budăi, s-a dus la Bruxelles și a bătut la toate ușile. Ba la mai invitat în România și pe Comisarul european al Muncii, a profitat și de bunele relații pe care le are cu un lider de sindicat din Europa, care i-a pus o vorbă bună pe lângă mai marii Comisiei Europene și iată că a izbutit ceea ce părea imposibil. Așa se face că, netezind terenul, Marius Budăi i-a oferit prilejul prim-ministrului României, Nicolae Ciucă, să obțină acordul de principiu al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca indicatorul parcă blestemat de 9,4% din PIB pentru pensii să fie înlocuit cu respectarea strictă a legalității. Ceea ce, Guvernul Ciucă va fi dator să ducă la îndeplinire.

NEMULȚUMIRILE PSD. Una ar fi că fostul ministru al Apărării, Vasile Dâncu, unul ce se pretindea mare analist și sociolog era doar un părerist, schimbat din funcție nu de prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, așa cum ar fi trebuit, ci de intervenția Preș. Klaus Werner Iohannis. Cert e că Vasile Dâncu a greșit grav, nesocotind poziția României și a Uniunii Europene cu privire la Ucraina. Care, firesc, va negocia cu agresorul Putin, dictatorul și președintele Rusiei, atunci când va găsi ea de cuviință și în condițiile pe care le va accepta. Președintele Iohannis l-a acceptat pe prim-ministrul Nicolae Ciucă, General în rezervă și fost Șef de Stat Major al Armatei, ba chiar și ministru al Apărării, să preia ca interimar funcția de ministru al Apărării. Partidul Social Democrat nu se grăbește să nominalizeze o persoană pentru postul de ministru al Apărării, fiind nemulțumit că și acestă nominalizare ar putea sfârși la fel ce predecesorul Vasile Dâncu, la vremea respectivă o alegere total neinspirată.

NEDREPTĂȚI ÎN CAZUL COLECTIV. Incendiul de la Clubul Colectiv, de acum 7(șapte!) ani, soldat cu pierderea a 65 de vieți omenești a fost comemorat cum se cuvine de preoțiu ai Bisericii Ortodoxe Române, duminică. Din păcate, dintre multele dosare penale legate de Cazul Colectiv, doar unul s-a finalizat. Dar nici deciziile din acest dosar nu au fost duse la îndeplinire, executorii judecătorești fiind blocați de legislația românească în a face efective despăgubirile materiale hotărâte de instanțele judecătorești.

Iar la 7(șapte!) ani, de la Incendiul din Clubul Colectiv, România încă nu are un Spital de Arși!

ION PREDOȘANU