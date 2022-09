Ca la noi, la nimeni – Înjurătura (neo)liberală ca „opinie politică”!

Motto: „Un popor care alege politicieni corupți, impostori, hoți și trădători, nu este victimă, ci complice.” – George Orwell

Lătrăii din pretisnul Partid Național Liberal se-nmulțesc precum ciupercile după ploaie. Deși în septembrie încă traversăm o secetă de care n-am scăpat. Deși în spațiul public se mimează, cu vârf și îndesat, o stare de înțelegere perfectă între Partidul Social Democrat și pretinsul Partid Național Liberal, ori neoliberal Dumnezeu știe ce-o fi, niște reprezentanți ai ultimilor comit frecvente atacuri, unele chiar mârșave, la adresa social-democraților.

MĂ-CIUCĂ LASĂ PENSIONARII CU OCHI-N SOARE! Și totuși, Guvernul Ciucă îi lasă pe pensionari cu ochii-n soare. Cu toate că inițial prim-ministrul Nicolae Ciucă se arătase că acceptă propunerea ministrului Muncii, Marius Budăi(PSD), de a nu mai impozita pensiile sub 3.000 de lei. Acum aflăm că „Adio, majorări la pensii pentru anul acesta.” A urmat un ping-pong, pretinșii liberali fiind ofuscați că de ce au anunțat social-democrații această propunere și nu ei! Uite, de aia! Pentru că, de fapt, pretinșii liberali nu se gândesc la cei cu venituri mici.

Violenta Violeta și nu mai știu cum, ex-ministru al Muncii ca lipită ca marca de scrisoare de iubițelul ei incompetent ca prim-ministru – Orban Ludovic, acum deputat într-o comisie a muncii n-a priceput nimic nici ca ministru al Muncii și nici ca deputat în actuala Comisie a Muncii din Camera Deputaților din domeniul la care se referă. Ea pune doar paie pe foc. Un foc mocnit, deocamdată.

ALTE ȚAȚE, ACELEAȘI OBICEIURI. Îi țin isonul alte țațe, Alina Gorghiu – ajunsă președinte interimar al Senatului cu voturile PSD – și Raluca Turcan, ambele foste trompete băsiste.

Ilustrul clevetitor Rareș Bogdan a răspuns ironiilor subtile ale lui Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat cu privire la promisiunea privind tăierea pensiilor speciale, comisă în vremea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2019.

Liberalul parvenit ca europarlamentar și prim-vicepreședinte al pretinsului PNL susține cu obrăznicie că are, la rândul lui, critici despre fiecare dintre liderii PSD.

„A fost o recomandare. Am spus că la 30 de zile după preluarea puterii suntem obligați să tăiem pensiile speciale. Le-am tăiat la 50 de zile, nu la 30.” Așa pretinde el, deși în campania electorală nu făcea recomandări, ci promisiuni deșarte pentru a păcăli alegătorii care-au pus ștampila pe buletinul de vot cu sigla pretinsului PNL!

CLĂNȚĂUL RAREȘ BOGDAN RECIDIVEAZĂ! „Dacă mă apuc eu de liderii PSD… Dacă-mi dau drumul la gură(binecunoscută ca o gură spurecată, n.m. I.P.), pot fi agresiv sau nesimțit”, spune Rareș Bogdan. Iar gura păcătosului adevăr grăiește. Doar nu-i prima dată când și-ar da drumul la spurcata gură!

Întrebat despre aceste dese atacuri, după cum se vede unele chiar murdare, analistul politic Bogdan Chirieac a sintetizat sec: „Această coaliție nu are nicio șansă să se destrame.”

„Până nu vor fi 100.000 de oameni în stradă, aceastăî coaliție nu are nicio șansă să se destrame și, sincer vorbind, nici nu ar trebui să se destrame că nu ai ce să pui în loc(…) PNL a spus că face, după care tot ce se ascunde în spatele acestor pensii speciale a intervenit.

Ca urmare, nici PSD nu taie pensiile speciale, că nu discută despre asta și PNL s-a mai gândit, a zis: Lasă, domnule dacă am ajuns la putere, ce să facem, ne luăm cu magistrații, ne luăm cu securitatea! Lasă-i așa cu pensiile de milioane de lei la 45 de ani”, a spus Bogdan Chirieac.

ION PREDOȘANU

P.S. ÎNJURĂTURI CU TINERI LIBERALI. În weekend, a avut loc Școala de vară a PNL la malul mării, iar, după conferințe, tinerii pretinși liberali au organizat o petrecere. Șefa tinerilor liberali, Mara Mareș și-a cerut ulterior scuze public pentru înjurăturile scandate de către tineri la acea petrecere. Aceștia au strigat repetat „M**e PSD!” Ce să le ceri acelor petrecăreți care-au auzit de la idolul lor – PNL-istul de conjunctură Preș. Klaus Werner Iohannis – că o asemenea exprimare este o „opinie politică”. Să te crucești, nu alta. (Ion Predoșanu)